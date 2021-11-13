Кофе по-вьетнамски – это когда нужен и кофеин, и десерт одновременно

В Японии из кофе делают желе и подают как десерт, а во Вьетнаме любят сливочно-яичный. Этот вариант кофейного напитка подойдет тем, кто не может без кофеина и любит сладкий привкус.
В рецепте от caffeinatedwith.chi, кроме яиц и сгущенки, есть ванильный экстракт.
Кофе по-вьетнамски / Фото: instagram.com/caffeinatedwith.chi
Появился из-за нехватки молока
Дело было в 1946 году. Тогда Вьетнам переживал страшные времена после истощающей войны. В Ханое, как и по всей стране, катастрофически не хватало молока.
Сотрудник одного из столичных кафе – Нгуен Ван Джанг – решился поэкспериментировать и заменил молоко взбитым яйцом. Людям это безумно понравилось.
Сегодня кофе по-вьетнамски – это практически бренд, его с удовольствием пьют те, кто любит горько-сладкие напитки.
Кофе по-вьетнамски
Ингредиенты на две порции:
- Крепкий кофе, эспрессо – 200 мл
- Желток – 2 шт.
- Сгущенное молоко – 100 мл
- Ванильный экстракт – несколько капель
Как приготовить:
- Соединить желтки, сгущенку и ванильный экстракт, взбить до образования пены.
- В чашку налить крепкий кофе (100 мл), сверху вылить половину яичного крема.
- Украсить корицей или какао.