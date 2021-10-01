Еда
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 👑 Мисс Украина-2021 - фото

Как сделать горчицу

Завтрак из Instagram

Коблер с персиками

Латте дома

Проверяем качество продуктов

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Венский меланж, немецкий "Фарисей" и еще один рецепт к Международному дню кофе

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
1 октября, 16:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для Венского меланжа нужен будет мед, настоящий "Фарисей" может быть только с хорошим ромом, а кофе с яйцом по-шведски стоит того, чтобы попробовать его хотя бы раз
Рецепты кофейных напитков
Рецепты кофейных напитков / Фото: Коллаж: Сегодня

Что нужно, чтобы отпраздновать Международный день кофе? Первое – сварить насыщенный эспрессо и насладиться. Второе – знать несколько интересных напитков на основе кофе, приготовить и еще рас насладиться. Венский меланж, рецепт которого известен с 1890 года, сегодня готовят на основе эспрессо. Раньше его готовили с кофе по-турецки. В составе напитка обязательно должны присутствовать молоко, мед и сахар.

Кофе "Фарисею" из Германии почти 200 лет. Придумали его на острове Нордштранд простые люди. Местный пастор запрещал людям алкоголь. Тогда было придумано втихую добавлять в кофе ром. Когда пастор это обнаружил, то крикнул – фарисеи. Подается "Фарисей" в специальных бело-голубых чашках. Если удастся осилить 8 в одной из кофеен Германии, то чашку можно забрать с собой.

Реклама

Что касается кофе с яйцом, то это достаточно необычно как для нас. Но приготовить и попробовать его стоит. Так пьют напиток не только в Швеции, но и в соседней Норвегии.

Венский меланж

Венский меланж
Венский меланж / Фото: instagram.com/mikageliswymyan/

Ингредиенты:

  • 50 мл черного кофе;
  • 50 мл молока;
  • 1 ч. л. сахара или меда;
  • сливки, сахар, мед, корица, какао, тертый шоколад – по вкусу.
Реклама

Как приготовить:

  1. Сварить кофе. По вкусу добавить сахар и мед.
  2. Взбить молоко. Молоко перед тем, как будете его взбивать, нужно прогреть до +60 градусов.
  3. Вылить кофе и молоко в нагретый стеклянный бокал. Сначала кофе, затем – молоко. По желанию выложить сверху взбитые сливки.
  4. Посыпать корицей или тертым шоколадом.

Читайте также:

Кофе с яйцом по-шведски

Кофе с яйцом
Кофе с яйцом / Фото: instagram.com/vietvamcom/

Реклама

Ингредиенты (на 1 чашку):

  • 2 ч. л. молотый кофе;
  • 1 шт. яйцо;
  • вода, сахар, корица – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Яйцо смешать с небольшим количеством воды.
  2. Добавить молотый кофе, взбить до густой консистенции.
  3. Вылить смесь в турку, варить, помешивая, на небольшом огне, процедить.
  4. По вкусу добавить сахар или корицу.

Читайте также:

Кофе "Фарисей" из Германии

Кофе "Фарисей"
Кофе "Фарисей" / Фото: instagram.com/foodymentalistka/

Ингредиенты:

  • 3 ч. л. молотый кофе;
  • 150 мл вода;
  • 40-50 мл ром;
  • 80-100 мл взбитые сливки (жирность 33%);
  • сахар – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Сварить кофе. Если необходимо, процедить от гущи. Перелить в высокий бокал для подачи.
  2. Добавить в кофе ром и сахар. Перемешать.
  3. Иногда для зрелищности ром с сахаром смешивают в отдельном бокале, поджигают, дают погореть 15-20 секунд, после чего смешивают с кофе.
  4. Сверху выложить слой взбитых сливок.

Читайте также:

3 добавки, которые преобразят ваш утренний кофе

Дрип-кофе: почему вокруг него такой ажиотаж и действительно ли это вкусно

3 метода заваривания кофе в чашке – польский, бразильский и кубинский

Эспрессо – лучшее, что может быть с кофейными зернами. История, тонкости и правила приготовления

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как хранить чеснок
Узнать
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять