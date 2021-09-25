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Моккачино или Дамский кофе – особенности приготовления и лучшие рецепты

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 сентября, 07:01
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Моккачино готовится из кофе и молока в пропорциях 1:2, с добавлением темного шоколада. Если любите очень сладкие напитки, можно брать белый. Впервые напиток приготовили в США, где он называется мокка
Моккачино - как приготовить и особенности подачи
Моккачино - как приготовить и особенности подачи / Фото: Инстаграм

Как капучино, только с шоколадом – это если быстро охарактеризовать этот кофейный напиток. Его даже подают, как капучино, – в прогретой чашке или айриш-бокале и не перемешивают. Но важны пропорции. У моккачино они строго свои. Если их знать и иметь дома хороший кофе, то приготовить напиток несложно.

Почему дамский кофе и причем здесь итальянцы?

Моккачино
Моккачино / Фото: instagram.com/paradnaya_81/

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Дамский, потому что в свое время он был очень популярен среди женского населения США. Ведь в моккачино немного кофе, нежное взбитое молоко и такой любимый шоколад. Кстати, там этот напиток называют "мокка" или "мокко".

Есть версия, что моккачино придумали в Италии специально для американских туристов. Они не хотели пить крепкий эспрессо или ристретто. И чтобы полностью ублажить их, бариста стали готовить напиток с молоком и шоколадом.

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Молока и кофе в моккачино должно быть в пропорции 1:2
Молока и кофе в моккачино должно быть в пропорции 1:2 / Фото: pexels.com

Это кофе и молоко в пропорциях 1:2 с добавлением шоколада. В отличие от латте, никаких сиропов и тем более топпингов моккачино не нужно. Разве что можно усилить его вкус щепоткой корицы или мускатного ореха.

Что касается процесса, то здесь важно не только хорошо сварить эспрессо. Шоколад в молоке лучше растворять на водяной бане. В теплое молоко вливать шоколад нужно очень осторожно, чтобы не нарушить целостность. Также аккуратно добавляется эспрессо. Для тех, кто любит взбитые сливки, можно добавить их сверху.

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Хотя последовательность ингредиентов в чашке каждый выбирает для себя. В домашних условиях это непринципиально.

Классический моккачино

Ингредиенты:

  • эспрессо – 50 мл;
  • подогретое молоко – 100 мл;
  • шоколадный сироп – 50 г. Если будете растапливать шоколад на водяной бане, то нужно несколько кусочков;
  • взбитые сливки – по желанию;
  • какао, корица – для подачи.

Как приготовить:

  1. Сварить кофе. Добавить сахар по желанию.
  2. Шоколадный сироп влить в чашку. Или растопить шоколад с небольшим количеством молока на водяной бане и вылить в чашку.
  3. Добавить теплое молоко и аккуратно влить эспрессо.
  4. Украсить по вкусу.

Моккачино с какао

Ингредиенты:

  • какао – 3 ч. л.;
  • сахарная пудра – 1 ч. л.;
  • молоко – 100 мл;
  • сахар – 1 ч. л. или по вкусу;
  • эспрессо – 50 мл;
  • взбитые сливки – 2 ст. л.;
  • какао, корица – для подачи.

Как приготовить:

  1. Сварить какао (2 ч. л.), добавить сахар по вкусу. Затем приготовить эспрессо.
  2. В чашку налить какао, потом – кофе.
  3. Смешать какао (1 ч. л.) и сахарную пудру, размешать.
  4. В чашку налить какао, затем – кофе.
  5. Сверху выложить взбитые сливки, посыпать смесью какао и пудры.

Моккачино с белым шоколадом

Ингредиенты:

  • белый шоколад – 50 г;
  • эспрессо – 30 мл;
  • молоко – 100 мл;
  • корица, какао – для подачи.

Как приготовить:

  1. Растопить шоколад в молоке на водяной бане. Вылить в прогретую чашку.
  2. Добавить эспрессо, украсить какао или корицей.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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