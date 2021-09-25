Моккачино или Дамский кофе – особенности приготовления и лучшие рецепты

Моккачино готовится из кофе и молока в пропорциях 1:2, с добавлением темного шоколада. Если любите очень сладкие напитки, можно брать белый. Впервые напиток приготовили в США, где он называется мокка

Моккачино - как приготовить и особенности подачи / Фото: Инстаграм

Как капучино, только с шоколадом – это если быстро охарактеризовать этот кофейный напиток. Его даже подают, как капучино, – в прогретой чашке или айриш-бокале и не перемешивают. Но важны пропорции. У моккачино они строго свои. Если их знать и иметь дома хороший кофе, то приготовить напиток несложно.

Почему дамский кофе и причем здесь итальянцы?

Моккачино / Фото: instagram.com/paradnaya_81/

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Дамский, потому что в свое время он был очень популярен среди женского населения США. Ведь в моккачино немного кофе, нежное взбитое молоко и такой любимый шоколад. Кстати, там этот напиток называют "мокка" или "мокко".

Есть версия, что моккачино придумали в Италии специально для американских туристов. Они не хотели пить крепкий эспрессо или ристретто. И чтобы полностью ублажить их, бариста стали готовить напиток с молоком и шоколадом.

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Классические пропорции моккачино и особенности приготовления

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Молока и кофе в моккачино должно быть в пропорции 1:2 / Фото: pexels.com

Это кофе и молоко в пропорциях 1:2 с добавлением шоколада. В отличие от латте, никаких сиропов и тем более топпингов моккачино не нужно. Разве что можно усилить его вкус щепоткой корицы или мускатного ореха.

Что касается процесса, то здесь важно не только хорошо сварить эспрессо. Шоколад в молоке лучше растворять на водяной бане. В теплое молоко вливать шоколад нужно очень осторожно, чтобы не нарушить целостность. Также аккуратно добавляется эспрессо. Для тех, кто любит взбитые сливки, можно добавить их сверху.

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Хотя последовательность ингредиентов в чашке каждый выбирает для себя. В домашних условиях это непринципиально.

Классический моккачино

Ингредиенты:

эспрессо – 50 мл;

подогретое молоко – 100 мл;

шоколадный сироп – 50 г. Если будете растапливать шоколад на водяной бане, то нужно несколько кусочков;

взбитые сливки – по желанию;

какао, корица – для подачи.

Как приготовить:

Сварить кофе. Добавить сахар по желанию. Шоколадный сироп влить в чашку. Или растопить шоколад с небольшим количеством молока на водяной бане и вылить в чашку. Добавить теплое молоко и аккуратно влить эспрессо. Украсить по вкусу.

Моккачино с какао

Ингредиенты:

какао – 3 ч. л.;

сахарная пудра – 1 ч. л.;

молоко – 100 мл;

сахар – 1 ч. л. или по вкусу;

эспрессо – 50 мл;

взбитые сливки – 2 ст. л.;

какао, корица – для подачи.

Как приготовить:

Сварить какао (2 ч. л.), добавить сахар по вкусу. Затем приготовить эспрессо. В чашку налить какао, потом – кофе. Смешать какао (1 ч. л.) и сахарную пудру, размешать. В чашку налить какао, затем – кофе. Сверху выложить взбитые сливки, посыпать смесью какао и пудры.

Моккачино с белым шоколадом

Ингредиенты:

белый шоколад – 50 г;

эспрессо – 30 мл;

молоко – 100 мл;

корица, какао – для подачи.

Как приготовить: