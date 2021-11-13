Кава по-в'єтнамськи – це коли потрібен і кофеїн, і десерт водночас

В Японії з кави роблять желе та подають як десерт, а у В'єтнамі люблять вершково-яєчну. Цей варіянт кавового напою підійде тим, хто не може без кофеїну та любить солодкий присмак.

У рецепті від caffeinatedwith.chi, крім яєць і згущеного молока, є ванільний екстракт.

Кава по-в'єтнамськи / Фото: instagram.com/caffeinatedwith.chi

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З'явилася через нестачу молока

Кава по-в'єтнамськи / Фото: instagram.com/havehalalwilltravel

Справа була у 1946 році. Тоді В'єтнам переживав страшні часи після виснажливої війни. У Ханої, як і по всій країні, катастрофічно бракувало молока.

Співробітник одного зі столичних кав'ярень – Нгуєн Ван Джанг – наважився поекспериментувати та замінив молоко збитим яйцем. Людям це страшенно сподобалося.

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Сьогодні кава по-в'єтнамськи – це практично бренд, її охоче п'ють ті, хто любить гірко-солодкі напої.

Кава по-в'єтнамськи

Інгредієнти на дві порції:

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Міцна кава, еспресо – 200 мл

Жовток – 2 шт.

Згущене молоко – 100 мл

Ванільний екстракт – кілька крапель

Як приготувати: