Кофе с халвой – рецепт напитка с привкусом восточных сладостей

Во Вьетнаме любят соединять кофе с чаем и получать напиток юаньян, а фудблогеры и любители новых вкусовых оттенков придумали кофе с халвой.

Сахара, что абсолютно понятно, не нужно. Начните с 50 граммов халвы на 120 миллилитров кофе. Если поймете, что нужно менять пропорции – экспериментируйте.

Кофе с халвой / Фото: instagram.com/jennysmile83/

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К этому напитку понадобится молоко. Рецепт со страницы jennysmile83.

Кофе с халвой

Кофе с халвой / Фото: instagram.com/jennysmile83/

Ингредиенты:

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30-50 г халвы;

120 г молока;

120 мл кофе.

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Как приготовить: