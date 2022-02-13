Кава з халвою – рецепт напою з присмаком східних солодощів

У В'єтнамі люблять поєднувати каву із чаєм й отримують напій юаньян, а фудблогери та любителі нових смакових відтінків придумали каву з халвою.
Цукру, що абсолютно зрозуміло, не потрібно. Почніть з 50 грамів халви на 120 мілілітрів кави. Якщо зрозумієте, що потрібно міняти пропорції – експериментуйте.
Кава з халвою / Фото: instagram.com/jennysmile83/
До цього напою знадобиться молоко. Рецепт зі сторінки jennysmile83.
Кава з халвою
Кава з халвою / Фото: instagram.com/jennysmile83/
Інгредієнти:
- 30-50 г халви;
- 120 г молока;
- 120 мл кави.
Рецепт кави по-єгипетськи з повітряною піною знайдете тут.
Як приготувати:
- У чашу блендера всипати халву. Окремо підігріти молоко до гарячого стану.
- Влити молоко до халви та збити блендером.
- Зварити каву за своїм рецептом. Влити до кави збите з халвою молоко, перемішати. Прикрасити шматочками халви.