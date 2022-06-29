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Когда не хочется окрошки – рецепт холодного литовского супа (фото)

Ирина Маслова
29 июня, 12:48
Это один из самых популярных супов в стране, готовится на свекле и кефире. Подается с вареным яйцом и запеченным картофелем

Итак, холодные первые блюда есть не только у нас, к слову, обязательно попробуйте украинский свекольный борщ на квасе.

Литовский холодный суп, он называется шалтибарщай, – главное сезонное блюдо Литвы. Свеклу можно отварить или запечь.

Как приготовить литовский холодный суп шалтибарщай

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Она, вместе с огурцами, натирается и заливается кефиром. Шалтибарщай обязательно подается с запеченным картофелем и вареными яйцами.

На странице derevnya_v_dom предлагает добавить в суп тертый редис.

Литовский холодный суп шалтибарщай

Литовский холодный суп шалтибарщай

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Ингредиенты:

  • 2 свеклы;
  • 2-3 огурца;
  • 2 куриных яйца (+2 для подачи);
  • укроп, петрушка, зеленый лук;
  • 500 мл кефира 2,5%;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить.
  2. Свеклу отварить или запечь.
  3. Зелень мелко нарезать.
  4. Огурцы, свеклу и яйца натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Соединить.
  5. Залить шалтибарщай кефиром, регулируя густоту по вкусу. Посолить.
  6. Поставить в холодильник для охлаждения и настаивания.
  7. Подавать с запеченным картофелем и вареными яйцами.

И еще один рецепт литовского супа с ушками с сушеными грибами рекомендуем попробовать.