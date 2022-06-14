Компот из черешни – рецепты, чтобы пить сейчас и заготовить на зиму

Приятного цвета и ненавязчивого вкуса – так говорят о компоте из черешни. Он не насыщенный по составу витаминов, как из овощей и цитрусовых, но станет прекрасным сезонным напитком и заготовкой на зиму.
Для красоты вашего произведения старайтесь брать черешню без видимых повреждений, можно использовать ягоду разных сортов.
Рецепты компота из черешни / Фото: Depositphotos
В классический рецепт компота от vkusno_vv черешня берется с косточкой, поэтому такое количество сахара. Если для вас слишком сладко, его можно будет разбавлять кипяченой водой.
Компот с привкусом лимона – рецепт редакционный, нужен сок из одного цитрусового.
Черешневый компот, классический рецепт
Ингредиенты:
- черешня – 1 кг;
- сахар – 1 кг.
- вода – 3 л.
Как приготовить:
- Черешню промыть. Наполнить на 1/4 или 1/3 чистые литровые банки ягодой.
- Соединить сахар и воду, приготовить сироп. Залить кипящим сиропом банки под горлышко и накрыть стерильными крышками. Оставить на 10 минут.
- Сироп слить в кастрюлю, закипятить его, повторно залить банки и закатать. Оставить банки под одеялом на ночь.
Черешневый компот на зиму с лимоном
Ингредиенты:
- черешня – 1 кг;
- сок 1 лимона;
- сахар – 2 стакана;
- вода – 2,5 л.
Как приготовить:
- Черешню перебрать, хорошо помыть и сложить в стерилизованные банки. Медленно залить до верха кипятком и оставить на 5 минут.
- Слить жидкость в кастрюлю, добавить сахар и лимонный сок. Довести до кипения. Залить сиропом ягоды и закатать банки.
- Перевернуть емкости вверх дном, накрыть полотенцами и дать остыть. Хранить в прохладном месте.
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