Компот з черешні – рецепти, щоби пити зараз і заготовити на зиму

Приємного кольору та ненав'язливого смаку – так кажуть про компот з черешні. Він не насичений за складом вітамінів, як з овочів та цитрусових, але стане чудовим сезонним напоєм та заготівлею на зиму.

Для краси вашого витвору намагайтеся брати черешню без видимих ушкоджень, можна використовувати ягоду різних сортів.

Рецепти компоту з черешні

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У класичний рецепт компоту від vkusno_vv черешня береться з кісточкою, тому така кількість цукру. Якщо вам буде занадто солодко, його можна розбавляти кип'яченою водою.

Компот з присмаком лимона – рецепт редакційний, потрібен сік з одного цитрусового.

Черешневий компот, класичний рецепт

Черешневий компот, класичний рецепт

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Інгредієнти:

черешня – 1 кг;

цукор – 1 кг.

вода – 3 л.

Як приготувати:

Черешню промити. Наповнити на 1/4 чи 1/3 чисті літрові банки ягодою. З'єднати цукор та воду, приготувати сироп. Залити киплячим сиропом банки під шийку і накрити стерильними кришками. Залишити на 10 хвилин. Сироп злити в каструлю, закип'ятити, повторно залити банки та закатати. Лишити банки під ковдрою на ніч.

Черешневий компот на зиму з лимоном

Компот з черешні на зиму

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Інгредієнти:

черешня – 1 кг;

сік 1 лимона;

цукор – 2 склянки;

вода – 2,5 л.

Як приготувати:

Черешню перебрати, добре помити і скласти в стерилізовані банки. Повільно залити окропом до верху і залишити на 5 хвилин. Злити рідину в каструлю, додати цукор та лимонний сік. Довести до кипіння. Залити сиропом ягоди та закатати банки. Перевернути ємності догори дном, накрити рушниками та дати охолонути. Зберігати у прохолодному місці.

Турецький лимонад чудово освіжає та готується разом з апельсинами. У цьому матеріялі дізнаєтесь його рецепт.