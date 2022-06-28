Котлета по-киевски – рецепт 1918 года, готовит украинский шеф-повар (видео)

Вариаций котлет по-киевски было и сейчас существует немало. О самом простом рецепте мы рассказывали, он не требует долгой формовки блюда.
А вот какой она задумывалась изначально и как ее готовили в 1915-1919 годах – вопрос интересный. Первое – это косточка, вокруг которой заворачивалось начиненное сливочным маслом филе. Второе – это двойная панировка из яиц, муки и сухарей.
Как правильно приготовить котлету по-киевски, рецепт 1918 года / Фото: Инстаграм
Шеф-повар Юрій Ковриженко советует: если будете делать котлету из половины филе, то ей достаточно жариться 7-8 минут. Когда котлета крупная, до готовности она должна прийти в духовке при 190 градусах минут пять.
Котлета по-киевски
Ингредиенты:
- куриное филе, куриные крылья – по 3 шт.;
- сливочное масло – 90 г;
- укроп, петрушка, чеснок – по 10 г;
- панировочные сухари, мука;
- яйца – 2 шт.;
- соль, перец.
Для пюре:
- картофель – 800 г;
- молоко – 200 мл;
- сливочное масло – 50 г;
- свекла – 1 шт.
Как приготовить:
- Нарезанный картофель поставить вариться в молоке.
- Крылья зачистить и достать косточку. Отварить, чтобы легко убрать мясо с костей.
- Петрушку и укроп нарезать. Соединить с маслом комнатной температуры. Посолить, поперчить и перемешать до однородности. Завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник.
- Куриное филе слегка отбить под пленкой. Посолить, поперчить. Оставить под пленкой.
- Вареные куриные кости опустить в холодную воду и почистить.
- На филе выложить масло, воткнуть косточку и закрыть, как хинкали. Положить котлеты в пленке в морозилку на 10 минут.
- Для панировки взбить яйца.
- Свеклу натереть. Картофель переложить в сито. Добавить сливочное масло. Измельчить.
- Добавить свекольный сок для нужного оттенка пюре. Довести до вкуса солью и перцем.
- Котлеты опустить в муку, лишнюю струсить. Опустить во взбитые яйца, потом – в сухари. Это проделать дважды.
- Жарить в разогретом масле 7-8 минут, это если котлета небольшая. Переложить на бумажное полотенце.
- Подавать с пюре.
Подробности всех этапов приготовления смотрите в видео.
А в Бразилии готовят коксинью. Она очень похожа на котлету по-киевски, только без косточки.