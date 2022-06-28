Котлета по-київськи – рецепт 1918 року, готує український шеф-кухар (відео)

Варіяцій котлет по-київськи було та зараз є чимало. Про найпростіший рецепт ми розповідали, він не вимагає тривалого формування страви.

А от якою вона замислювалася спочатку та як її готували у 1915-1919 роках – питання цікаве. Перше – це кісточка, навколо якої загорталося начинене вершковим маслом філе. Друге – це подвійне панірування з яєць, борошна та сухарів.

Як правильно приготувати котлету по-київськи, рецепт 1918 року

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Шеф-кухар Юрій Ковриженко радить: якщо робитимете котлету з половини філе, то їй достатньо смажитися 7-8 хвилин. Коли котлета велика, до готовності вона має прийти в духовці за 190 градусів хвилин п'ять.

Котлета по-київськи

Котлета по-київськи

Інгредієнти:

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куряче філе, курячі крила – по 3 шт.;

вершкове масло – 90 г;

кріп, петрушка, часник – по 10 г;

панірувальні сухарі, борошно;

яйця – 2 шт.;

сіль, перець.

Для пюре:

картопля – 800 г;

молоко – 200 мл;

вершкове масло – 50 г;

буряк – 1 шт.

Як приготувати:

Нарізану картоплю поставити варитися в молоці. Крила зачистити та дістати кісточку. Відварити, щоб легко було прибрати м'ясо з кісток. Петрушку та кріп нарізати. З'єднати з маслом кімнатної температури. Посолити, поперчити та перемішати до однорідності. Загорнути у харчову плівку та прибрати в холодильник. Куряче філе злегка відбити під плівкою. Посолити, поперчити. Залишити під плівкою. Варені курячі кістки опустити в холодну воду та почистити. На філе викласти масло, встромити кісточку і закрити, як хінкалі. Покласти котлети у плівці в морозилку на 10 хвилин. Для панірування збити яйця. Буряк натерти. Картоплю перекласти в сито. Додати вершкове масло. Подрібнити. Додати сік буряка для потрібного відтінку пюре. Довести до смаку сіллю та перцем. Котлети опустити в борошно, зайве зтрусити. Опустити в збиті яйця, потім – у сухарі. Це зробити двічі. Смажити в розігрітій олії 7-8 хвилин, якщо котлета невелика. Перекласти на паперовий рушник. Подавати з пюре.

Подробиці всіх етапів приготування дивіться у відео.

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А у Бразилії готують коксинюю. Вона дуже схожа на котлету по-київськи, тільки без кісточки.