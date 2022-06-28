Котлета по-київськи – рецепт 1918 року, готує український шеф-кухар (відео)

Варіяцій котлет по-київськи було та зараз є чимало. Про найпростіший рецепт ми розповідали, він не вимагає тривалого формування страви.
А от якою вона замислювалася спочатку та як її готували у 1915-1919 роках – питання цікаве. Перше – це кісточка, навколо якої загорталося начинене вершковим маслом філе. Друге – це подвійне панірування з яєць, борошна та сухарів.
Як правильно приготувати котлету по-київськи, рецепт 1918 року
Шеф-кухар Юрій Ковриженко радить: якщо робитимете котлету з половини філе, то їй достатньо смажитися 7-8 хвилин. Коли котлета велика, до готовності вона має прийти в духовці за 190 градусів хвилин п'ять.
Котлета по-київськи
Інгредієнти:
- куряче філе, курячі крила – по 3 шт.;
- вершкове масло – 90 г;
- кріп, петрушка, часник – по 10 г;
- панірувальні сухарі, борошно;
- яйця – 2 шт.;
- сіль, перець.
Для пюре:
- картопля – 800 г;
- молоко – 200 мл;
- вершкове масло – 50 г;
- буряк – 1 шт.
Як приготувати:
- Нарізану картоплю поставити варитися в молоці.
- Крила зачистити та дістати кісточку. Відварити, щоб легко було прибрати м'ясо з кісток.
- Петрушку та кріп нарізати. З'єднати з маслом кімнатної температури. Посолити, поперчити та перемішати до однорідності. Загорнути у харчову плівку та прибрати в холодильник.
- Куряче філе злегка відбити під плівкою. Посолити, поперчити. Залишити під плівкою.
- Варені курячі кістки опустити в холодну воду та почистити.
- На філе викласти масло, встромити кісточку і закрити, як хінкалі. Покласти котлети у плівці в морозилку на 10 хвилин.
- Для панірування збити яйця.
- Буряк натерти. Картоплю перекласти в сито. Додати вершкове масло. Подрібнити.
- Додати сік буряка для потрібного відтінку пюре. Довести до смаку сіллю та перцем.
- Котлети опустити в борошно, зайве зтрусити. Опустити в збиті яйця, потім – у сухарі. Це зробити двічі.
- Смажити в розігрітій олії 7-8 хвилин, якщо котлета невелика. Перекласти на паперовий рушник.
- Подавати з пюре.
Подробиці всіх етапів приготування дивіться у відео.
А у Бразилії готують коксинюю. Вона дуже схожа на котлету по-київськи, тільки без кісточки.