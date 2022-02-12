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Котлеты из крабовых палочек с крекером – рецепт для легкого ужина

Ирина Маслова
12 февраля, 18:40
Палочки и крекер – это основа фарша. Туда же нужна сметана. К панировочным сухарям добавляется немного горчичного порошка

Если пока не доводилось использовать крабовые палочки нигде, кроме салатов, пора расширять горизонты.

Приготовить сырные кексы с ними или нажарить котлет. Получаются они сочными, потому что в фарше будет сметана, и хрустящими за счет интересной панировки.

Котлеты из крабовых палочек / Фото: instagram.com/bloknot_rezeptov/

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Автор рецепта – shashkinaelena – предлагает добавить к фаршу немного вустерского соуса, но это по желанию.

Котлеты из крабовых палочек

Котлеты из крабовых палочек / Фото: instagram.com/shashkinaelena/

Ингредиенты:

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  • крабовые палочки – 400 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • крекеры – 4 шт.;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • соус вустерский (по желанию) – 1 ст. л.;
  • лимон – 1 шт.;
  • мука – 1,5 ст. л.;
  • сухари панировочные – 150 г;
  • горчичный порошок – 2 ч. л.;
  • масло для жарки – 2 ст. л.

С салатом из крабовых палочек можно сделать хрустящие тортильи – рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

  1. В чашу комбайна (или блендера) сложить крабовые палочки, яйцо, крекеры, сметану, вустерский соус, цедру лимона, муку. Прокрутить до однородности. Посолить, поперчить, если нужно.
  2. Панировочные сухари смешать с горчичным порошком. Руки смачивать водой и из полученной массы сформировать небольшие шарики. Обвалять в панировке. Немного сплющить,.
  3. Разогреть масло и обжаривать с двух сторон по 3-4 минуты до золотистой корочки.