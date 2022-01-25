Классный перекус – рецепт сырных кексов с крабовыми палочками

Некоторую тягучесть кексам даст твердый сыр. Его, как и крабовые палочки, нужно будет крупно натереть. Тесто замешивается на кефире

Рецепт кексов к завтраку / Фото: Depositphotos

Кексы бывают разными. Но первая ассоциация – это что-то сладкое. Например, как ароматные с творогом и шоколадом.

Есть предположение, что такой вариант кексов вы пока не готовили. Мало того, что в них есть твердый сыр, так еще и крабовые палочки.

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Здесь нужно быть осторожными с солью, ее достаточно в палочках.

Как говорит фудблогер narisovano, из ее количества ингредиентов получится 6-7 небольших кексов.

Кексы с сыром и крабовыми палочками

Кексы с сыром и крабовыми палочками / Фото: instagram.com/narisovano/

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Ингредиенты:

1 яйцо;

200 г кефира;

100 г крабовых палочек;

150 г сыра;

120 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

1 ч. л. специй, трав.

Еще очень вкусно, когда салат с крабовыми палочками попадает в тортильи – рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

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