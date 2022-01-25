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Классный перекус – рецепт сырных кексов с крабовыми палочками

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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25 января, 08:10
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Некоторую тягучесть кексам даст твердый сыр. Его, как и крабовые палочки, нужно будет крупно натереть. Тесто замешивается на кефире
Рецепт кексов к завтраку
Рецепт кексов к завтраку / Фото: Depositphotos

Кексы бывают разными. Но первая ассоциация – это что-то сладкое. Например, как ароматные с творогом и шоколадом.

Есть предположение, что такой вариант кексов вы пока не готовили. Мало того, что в них есть твердый сыр, так еще и крабовые палочки.

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Здесь нужно быть осторожными с солью, ее достаточно в палочках.

Как говорит фудблогер narisovano, из ее количества ингредиентов получится 6-7 небольших кексов.

Кексы с сыром и крабовыми палочками

Кексы с сыром и крабовыми палочками
Кексы с сыром и крабовыми палочками / Фото: instagram.com/narisovano/

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Ингредиенты:

  • 1 яйцо;
  • 200 г кефира;
  • 100 г крабовых палочек;
  • 150 г сыра;
  • 120 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • 1 ч. л. специй, трав.

Еще очень вкусно, когда салат с крабовыми палочками попадает в тортильи – рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Яйцо слегка взбить, влить кефир и перемешать. Добавить соль и специи.
  2. Крабовые палочки и сыр натереть на крупной терке.
  3. К тесту добавить муку с разрыхлителем. Перемешать до однородности. Добавить сыр и крабовые палочки, перемешать.
  4. Формы для кексов заполнить массой, разровнять. Выпекать при 180 градусах 40 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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