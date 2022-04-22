Котлеты под сочной шубой – простой рецепт обеда для всей семьи

Вариаций котлет существует много, речь идет больше не об их подаче, а о ингредиентах, кроме фарша. Котлеты можно сделать даже с квашеной капустой, очень оригинально и вкусно.

Котлеты под шубой, в отличие от мяса, несколько сочнее. Для этого нужно отбить фарш.

Обед за 30 минут - рецепт котлет под шубой / Фото: Alina FooDee

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Что касается самой шубы, то она состоит из маринованного лука, маринованных огурцов и твердого сыра.

Alina FooDee предлагает отварить к котлетам рис.

Котлеты под шубой

Котлеты под шубой / Фото: Alina FooDee

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Ингредиенты:

фарш – 500 г;

лук – 1 шт.;

сухой батон – 3 ломтика;

молоко – 150 г;

соль, перец.

Для начинки:

кетчуп – 3 ст. л.;

маринованный огурец;

лук – 1 шт.;

сыр – 100 г.

Для маринада лука:

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уксус – 1 ч. л;

сахар – 0,5 ч. л.;

щепотка соли.

Недорого, но красиво и вкусно – попробуйте картофельные лодочки, нужно немного сала или ветчины.

Как приготовить:

Батон замочить в молоке. Мясо, лук и батон пропустить через мясорубку, добавить соль, черный молотый перец по вкусу. Одну небольшую луковицу замариновать с 1 ч. л. уксуса, 0,5 ч. л. сахара, щепоткой соли. Оставить на 5-10 минут. Огурец нарезать тонкими кружочками, сыр – тонкими ломтиками. Из фарша сформировать 9 плоских котлет, каждую смазать кетчупом, выложить маринованный лук, огурец. Сверху накрыть ломтиками сыра. Выпекать 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Подробней об этих котлетах смотрите ниже.

Под сочной шубой можно приготовить и мясо. Здесь есть рецепт.