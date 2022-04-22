Котлеты под сочной шубой – простой рецепт обеда для всей семьи

Вариаций котлет существует много, речь идет больше не об их подаче, а о ингредиентах, кроме фарша. Котлеты можно сделать даже с квашеной капустой, очень оригинально и вкусно.
Котлеты под шубой, в отличие от мяса, несколько сочнее. Для этого нужно отбить фарш.
Обед за 30 минут - рецепт котлет под шубой / Фото: Alina FooDee
Что касается самой шубы, то она состоит из маринованного лука, маринованных огурцов и твердого сыра.
Alina FooDee предлагает отварить к котлетам рис.
Котлеты под шубой
Котлеты под шубой / Фото: Alina FooDee
Ингредиенты:
- фарш – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- сухой батон – 3 ломтика;
- молоко – 150 г;
- соль, перец.
Для начинки:
- кетчуп – 3 ст. л.;
- маринованный огурец;
- лук – 1 шт.;
- сыр – 100 г.
Для маринада лука:
- уксус – 1 ч. л;
- сахар – 0,5 ч. л.;
- щепотка соли.
Недорого, но красиво и вкусно – попробуйте картофельные лодочки, нужно немного сала или ветчины.
Как приготовить:
- Батон замочить в молоке. Мясо, лук и батон пропустить через мясорубку, добавить соль, черный молотый перец по вкусу.
- Одну небольшую луковицу замариновать с 1 ч. л. уксуса, 0,5 ч. л. сахара, щепоткой соли. Оставить на 5-10 минут.
- Огурец нарезать тонкими кружочками, сыр – тонкими ломтиками.
- Из фарша сформировать 9 плоских котлет, каждую смазать кетчупом, выложить маринованный лук, огурец. Сверху накрыть ломтиками сыра.
- Выпекать 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Подробней об этих котлетах смотрите ниже.
Под сочной шубой можно приготовить и мясо. Здесь есть рецепт.