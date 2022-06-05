Котлеты "Птичье молоко" с нежной начинкой – очень вкусное и праздничное блюдо

И еще один рецепт действительно праздничных котлет. О том, как их сделать под сочной шубой, мы рассказывали.

У котлет "Птичье молоко" сочная начинка и нежный кляр. Чтобы начинка получилась такой, как надо, добавьте теплое сливочное масло и измельченную зелень. Формируются они в виде треугольников.

Как приготовить котлеты "Птичье молоко"

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Кляр для котлет должен быть по консистенции, как на оладьи. Регулируйте густоту яйцом или мукой соответственно.

Ольга Матвей рекомендует для начала обжарить одну котлету. Вы поймете, как работать с кляром, сколько нужно времени на приготовление.

Котлеты "Птичье молоко"

Котлеты "Птичье молоко" / Фото: Ольга Матвей

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Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.;

панировочные сухари – 3-4 ст. л.;

молоко – 2-3 ст. л.;

яйцо;

соль, перец;

лук – 1 шт.;

чеснок – по вкусу.

Кляр:

яйца – 2 шт.;

разрыхлитель – 0,5 ч. л.;

мука – 3-4 ст. л.;

майонез – 3 ст. л.

Начинка:

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мягкое сливочное масло, сыр – по 100;

яйца вареные – 2 шт.;

зелень.

Как приготовить:

Филе, лук и чеснок измельчить в мясорубке. Добавить сухари или хорошо отжатый хлеб. Добавить специи, соль, перец и перемешать. Яйца и сыр натереть на мелкой терке. Перемешать с мягким сливочным маслом и немного посолить, поперчить. Добавить нарезанную зелень. Для кляра взбить два яйца, добавить майонез и соединить. Муку соединить с разрыхлителем и смешать с яйцами. Посолить. Формировать котлеты смоченными в воде руками в виде треугольника. Хорошо обмокнуть котлеты в кляр и жарить на медленном огне.

Подробней о формовке котлет "Птичье молоко" смотрите в видео.

Сыр можно использовать и для овощных котлет, а именно – свекольных. Как их приготовить – мы писали.