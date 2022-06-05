Котлети "Пташине молоко" з ніжною начинкою – дуже смачна та святкова страва

І ще один рецепт справді святкових котлет. Про те, як їх зробити під соковитою шубою, ми розповідали.

У котлет "Пташине молоко" соковита начинка та ніжний кляр. Щоб начинка вийшла такою, як треба, додайте тепле вершкове масло та подрібнену зелень. Формуються вони у вигляді трикутників.

Як приготувати котлети "Пташине молоко"

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Кляр для котлет має бути за консистенцією, як на оладки. Регулюйте густоту яйцем або борошном відповідно.

Ольга Матвій рекомендує для початку обсмажити одну котлету. Ви зрозумієте, як працювати з кляром, скільки потрібно часу на приготування.

Котлети "Пташине молоко"

Котлети "Пташине молоко"

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Інгредієнти:

куряче філе – 2 шт.;

панірувальні сухарі – 3-4 ст. л.;

молоко – 2-3 ст. л.;

яйце;

сіль, перець;

цибуля – 1 шт.;

часник – за смаком.

Кляр:

яйця – 2 шт.;

розпушувач – 0,5 ч. л.;

борошно – 3-4 ст. л.;

майонез – 3 ст. л.

Начинка:

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м'яке вершкове масло, сир – по 100;

яйця варені – 2 шт.;

зелень.

Як приготувати:

Філе, цибулю та часник подрібнити в м'ясорубці. Додати сухарі або добре віджатий хліб. Додати спеції, сіль, перець та перемішати. Яйця та сир натерти на дрібній тертці. Перемішати з м'яким вершковим маслом і трохи посолити, поперчити. Додати нарізану зелень. Для кляру збити два яйця, додати майонез та з'єднати. Борошно з'єднати з розпушувачем та змішати з яйцями. Посолити. Формувати котлети змоченими у воді руками у вигляді трикутника. Добре вмокнути котлети в кляр і смажити на повільному вогні.

Детальніше про формування котлет "Пташине молоко" дивіться у відео.

Сир можна використовувати і для овочевих котлет, а саме – бурякових. Як їх приготувати – ми докладно писали.