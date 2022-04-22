Котлети під соковитою шубою – простий рецепт обіду для всієї родини

Варіяцій котлет існує чимало, йдеться більше не про їхню подачу, а про інгредієнти, крім фаршу. Котлети можна зробити навіть з квашеною капустою, дуже оригінально та смачно.
Котлети під шубою, на відміну м'яса, трохи соковитіше. Для цього потрібно відбити фарш.
Щодо самої шуби, вона складається з маринованої цибулі, маринованих огірків і твердого сиру.
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Alina FooDee пропонує відварити до котлет рис.
Котлети під шубою
Інгредієнти:
- фарш – 500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сухий батон – 3 скибочки;
- молоко – 150 г;
- сіль перець.
Для начинки:
- кетчуп – 3 ст. л.;
- маринований огірок;
- цибуля – 1 шт.;
- сир – 100 г.
Для маринаду цибулі:
- оцет – 1 ч. л;
- цукор – 0,5 ч. л.;
- дрібка солі.
Недорого, але красиво та смачно – спробуйте картопляні човники потрібно трохи сала або шинки.
Як приготувати:
- Батон замочити у молоці. М'ясо, цибулю та батон пропустити через м'ясорубку, додати сіль, чорний мелений перець за смаком.
- Одну невелику цибулину замаринувати з 1 ч. л. оцту, 0,5 ч. л. цукру, щіпкою солі. Залишити на 5-10 хвилин.
- Огірок нарізати тонкими кружальцями, сир – тонкими скибочками.
- З фаршу сформувати 9 пласких котлет, кожну змастити кетчупом, викласти мариновану цибулю, огірок. Зверху накрити скибочками сиру.
- Випікати 20-25 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
Докладніше про ці котлети дивіться нижче.
Під соковитою шубою можна приготувати м'ясо. Тут є рецепт.