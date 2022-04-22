Котлети під соковитою шубою – простий рецепт обіду для всієї родини

Котлети не смажаться, а запікаються під цією шубою. Для неї треба трохи замаринувати цибулю, фарш може бути курячим або свинячим

Обід за 30 хвилин – рецепт котлет під шубою / Фото: Alina FooDee

Варіяцій котлет існує чимало, йдеться більше не про їхню подачу, а про інгредієнти, крім фаршу. Котлети можна зробити навіть з квашеною капустою, дуже оригінально та смачно.

Котлети під шубою, на відміну м'яса, трохи соковитіше. Для цього потрібно відбити фарш.

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Щодо самої шуби, вона складається з маринованої цибулі, маринованих огірків і твердого сиру.

Alina FooDee пропонує відварити до котлет рис.

Котлети під шубою

Котлети під шубою / Фото: Alina FooDee

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Інгредієнти:

фарш – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

сухий батон – 3 скибочки;

молоко – 150 г;

сіль перець.

Для начинки:

кетчуп – 3 ст. л.;

маринований огірок;

цибуля – 1 шт.;

сир – 100 г.

Для маринаду цибулі:

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оцет – 1 ч. л;

цукор – 0,5 ч. л.;

дрібка солі.

Недорого, але красиво та смачно – спробуйте картопляні човники потрібно трохи сала або шинки.

Як приготувати:

Батон замочити у молоці. М'ясо, цибулю та батон пропустити через м'ясорубку, додати сіль, чорний мелений перець за смаком. Одну невелику цибулину замаринувати з 1 ч. л. оцту, 0,5 ч. л. цукру, щіпкою солі. Залишити на 5-10 хвилин. Огірок нарізати тонкими кружальцями, сир – тонкими скибочками. З фаршу сформувати 9 пласких котлет, кожну змастити кетчупом, викласти мариновану цибулю, огірок. Зверху накрити скибочками сиру. Випікати 20-25 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

Докладніше про ці котлети дивіться нижче.

Під соковитою шубою можна приготувати м'ясо. Тут є рецепт.