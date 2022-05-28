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Котлеты "Сырный барон" – можно жарить на сковороде или запекать в духовке

Ирина Маслова
28 мая, 11:30
Готовятся из куриного филе. Оно, как и другие ингредиенты, нарезается мелким кубиком. Если будете жарить, то делайте это на небольшом количестве масла

Котлеты бывают из самых разных ингредиентов и с самым неожиданным способом приготовления – попробуйте нарядные котлеты под шубой, а бывают максимально сырными, как "Сырный барон".

Эти котлеты можно готовить на сковороде или в духовке. Если будете жарить, то его нужно нарезать мелким кубиком. Когда будете запекать в духовке, сыр нужно натереть и выложить за несколько минут до окончания запекания на котлеты.

Котлеты "Сырный барон" / Фото: Depositphotos

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Рецепт нашли на канале фудблогера Ольга Матвей.

Котлеты "Сырный барон"

Котлеты "Сырный барон" / Фото: Ольга Матвей

Ингредиенты:

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  • куриное филе – 600 г;
  • лук – 2 шт.;
  • яйца – 3 шт.;
  • сыр – 200 г.;
  • чеснок 3-4 зубчика;
  • мука – 3 ст. л.;
  • соль, перец;
  • майонез 2-3 ст. л.;
  • дижонская горчица – 2 ч. л.

Как приготовить:

  1. Куриное филе и лук нарезать мелким кубиком. Добавить соль и перец, перемешать и оставить на 15 минут.
  2. Добавить взбитые яйца. Майонез и горчицу перемешать и добавить к фаршу.
  3. Натереть сыр и вмешать в фарш.
  4. Выкладывать на разогретую с маслом сковороду с помощью ложкой, жарить на среднем огне по несколько минут с обеих сторон.

Подробней о котлетах "Сырный барон" смотрите ниже.

Что такое котлеты "Валленберг" и как их приготовить – читайте здесь.