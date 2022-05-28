Котлети "Сирний барон" – можна смажити на сковороді або запікати в духовці

Котлети бувають з різних інгредієнтів і з найнесподіванішим способом приготування – спробуйте ошатні котлети під шубою, а бувають максимально сирними, як "Сирний барон".

Ці котлети можна готувати на сковороді або в духовці. Якщо смажитимете, то його потрібно нарізати дрібним кубиком. Коли запікатимете в духовці, сир потрібно натерти й викласти за кілька хвилин до завершення запікання на котлети.

Котлети "Сирний барон"

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Рецепт знайшли на каналі фудблогерки Ольга Матвій.

Котлети "Сирний барон"

Котлети "Сирний барон"

Інгредієнти:

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куряче філе – 600 г;

цибуля – 2 шт.;

яйця – 3 шт.;

сир – 200 г.;

часник 3-4 зубчики;

борошно – 3 ст. л.;

сіль, перець;

майонез 2-3 ст. л.;

діжонська гірчиця – 2 ч. л.

Як приготувати:

Куряче філе та цибулю нарізати дрібним кубиком. Додати сіль та перець, перемішати і залишити на 15 хвилин. Додати збиті яйця. Майонез та гірчицю перемішати й додати до фаршу. Натерти сир і вмішати у фарш. Викладати на розігріту з олією сковороду за допомогою ложкою, смажити на середньому вогні по кілька хвилин з обох боків.

Детальніше про котлети "Сирний барон" дивіться нижче.

Що таке котлети "Валленберг" та як їх приготувати – читайте тут.