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Котлети "Сирний барон" – можна смажити на сковороді або запікати в духовці

Ірина Маслова
28 травня, 11:30
Готуються з курячого філе. Воно, як і інші інгредієнти, нарізається дрібним кубиком. Якщо смажитимете, то робіть це на невеликій кількості олії

Котлети бувають з різних інгредієнтів і з найнесподіванішим способом приготування – спробуйте ошатні котлети під шубою, а бувають максимально сирними, як "Сирний барон".

Ці котлети можна готувати на сковороді або в духовці. Якщо смажитимете, то його потрібно нарізати дрібним кубиком. Коли запікатимете в духовці, сир потрібно натерти й викласти за кілька хвилин до завершення запікання на котлети.

Котлети "Сирний барон"

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Рецепт знайшли на каналі фудблогерки Ольга Матвій.

Котлети "Сирний барон"

Котлети "Сирний барон"

Інгредієнти:

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  • куряче філе – 600 г;
  • цибуля – 2 шт.;
  • яйця – 3 шт.;
  • сир – 200 г.;
  • часник 3-4 зубчики;
  • борошно – 3 ст. л.;
  • сіль, перець;
  • майонез 2-3 ст. л.;
  • діжонська гірчиця – 2 ч. л.

Як приготувати:

  1. Куряче філе та цибулю нарізати дрібним кубиком. Додати сіль та перець, перемішати і залишити на 15 хвилин.
  2. Додати збиті яйця. Майонез та гірчицю перемішати й додати до фаршу.
  3. Натерти сир і вмішати у фарш.
  4. Викладати на розігріту з олією сковороду за допомогою ложкою, смажити на середньому вогні по кілька хвилин з обох боків.

Детальніше про котлети "Сирний барон" дивіться нижче.

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