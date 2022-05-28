Котлети "Сирний барон" – можна смажити на сковороді або запікати в духовці

Котлети бувають з різних інгредієнтів і з найнесподіванішим способом приготування – спробуйте ошатні котлети під шубою, а бувають максимально сирними, як "Сирний барон".
Ці котлети можна готувати на сковороді або в духовці. Якщо смажитимете, то його потрібно нарізати дрібним кубиком. Коли запікатимете в духовці, сир потрібно натерти й викласти за кілька хвилин до завершення запікання на котлети.
Котлети "Сирний барон"
Рецепт знайшли на каналі фудблогерки Ольга Матвій.
Котлети "Сирний барон"
Котлети "Сирний барон"
Інгредієнти:
- куряче філе – 600 г;
- цибуля – 2 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- сир – 200 г.;
- часник 3-4 зубчики;
- борошно – 3 ст. л.;
- сіль, перець;
- майонез 2-3 ст. л.;
- діжонська гірчиця – 2 ч. л.
Як приготувати:
- Куряче філе та цибулю нарізати дрібним кубиком. Додати сіль та перець, перемішати і залишити на 15 хвилин.
- Додати збиті яйця. Майонез та гірчицю перемішати й додати до фаршу.
- Натерти сир і вмішати у фарш.
- Викладати на розігріту з олією сковороду за допомогою ложкою, смажити на середньому вогні по кілька хвилин з обох боків.
Детальніше про котлети "Сирний барон" дивіться нижче.
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