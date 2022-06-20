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Красивая яичница из Греции страпацада – для рецепта нужны помидоры

Ирина Маслова
20 июня, 07:01
Это достаточно частый завтрак или перекус в этой солнечной стране. При подаче украсьте свежей зеленью и фетой

В Греции завтракают практически, как у нас. Очень вкусно используют вчерашний хлеб и готовят запеканку из него или жарят яичницу с помидорами.

То есть когда вы предложите такой простой завтрак, то гордо можете называть его греческой страпацадой.

Рецепт греческой яичницы страпацады

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Все хорошо нам знакомо: сначала обжариваются помидоры в виде практически пюре, потом заливаются взбитыми яйцами.

Ну и какая греческая кухня без нескольких листиков мяты и феты. Их добавьте при подаче.

Рецепт нашли у kitchen.727go.com.

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Яичница страпацада

Яичница страпацада / Фото: kitchen.727go.com

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • спелые помидоры – 200 г;
  • свежие листья мяты – несколько шт.;
  • оливковое масло – 2-3 ст. л.;
  • щепотка сахара;
  • соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Помидоры вымыть и мелко нарезать или протереть.
  2. В сковороде разогреть оливковое масло. Положить помидоры, добавить сахар, соль и черный перец. Тушить на медленном огне 10-15 минут до получения густого соуса.
  3. Мелко нарезать листья мяты и добавить к помидорам.
  4. Яйца взбить вилкой до однородности. Влить в сковороду и перемешать. Жарить до готовности яиц.
  5. Украсить свежей мятой. Подавать с фетой.

Обязательно попробуйте греческую запеканку сфугато, оно готовится из баклажанов.