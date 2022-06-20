Красива яєчня з Греції страпацада – для рецепта потрібні помідори

У Греції снідають практично, як у нас. Дуже смачно використовують учорашній хліб та готують запіканку або смажать яєчню з помідорами.

Тобто коли ви запропонуєте такий простий сніданок, то гордо можете називати його грецькою страпацадою.

Рецепт грецької яєчні страпацади

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Усе добре нам знайоме: спочатку обсмажуються помідори у вигляді практично пюре, потім заливаються збитими яйцями.

Ну і яка грецька кухня без листя м'яти та фети. Їх додайте під час подачі.

Рецепт знайшли у kitchen.727go.com.

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Яєчня страпацада

Яєчня страпацада

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

стиглі помідори – 200 г;

свіже листя м'яти – кілька шт.;

оливкова олія – 2-3 ст. л.;

щіпка цукру;

сіль, перець.

Як приготувати:

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Помідори вимити та дрібно нарізати або протерти. У сковороді розігріти оливкову олію. Покласти помідори, додати цукор, сіль та чорний перець. Тушкувати на повільному вогні 10-15 хвилин до отримання густого соусу. Дрібно нарізати листя м'яти та додати до помідорів. Яйця збити виделкою до однорідності. Влити в сковороду та перемішати. Смажити до готовності яєць. Прикрасити листям свіжої м'яти. Подавати з фетою.

Обов'язково спробуйте грецьку запіканку сфугато, вона готується з баклажанів.