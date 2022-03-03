Красивые, сочные, недорогие – простой рецепт морковных котлет

Котлеты из разряда легких и простых – это нежные из куриного филе и овощные.

Для морковных нужна манка, с ней они будут воздушней. Обязательно добавьте немного свежего или сушеного чеснока.

Морковные котлеты / Фото: Depositphotos

Реклама

Рецепт нашли на странице украинского фудблогера sf_delight. Она советует отжать лишний сок после того, как вы ее натрете.

Морковные котлеты

Морковные котлеты / Фото: instagram.com/sf_delight/

Ингредиенты:

Реклама

морковь – 300 г;

яйцо – 1 шт.;

манка – 30 г;

чеснок гранулированный – 0,5 ч. л.;

итальянские травы – 0,5 ч. л.;

соль, перец – по вкусу.

Здесь читайте рецепт котлет из крабовых палочек с крекером.

Как приготовить: