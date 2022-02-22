Рецепт сливочных куриных котлет, которые вам захочется есть каждый день

Когда хочется чего-то легкого и сытного на ужин или на обед, то смело можно браться за куриные котлеты. Часто к фаршу добавляют квашеную капусту, здесь – сливочный соус, практически бешамель.
Перед жаркой фарш рекомендуют подержать в холодильнике хотя бы 30 минут.
Этот рецепт на канале Алена Митрофанова посмотрели почти миллион кулинаров.
Далее по теме
Куриные котлеты
Ингредиенты:
- 1 небольшая куриная грудка;
- 30 г сливочного масла;
- 20 г муки;
- 150 мл молока;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. крахмала;
- соль, перец, мускатный орех.
Здесь есть рецепт очень оригинального ужина. Яичная смесь вливается к фаршу и запекается.
Как приготовить:
- Филе нарезать небольшим кубиком. На сковороде разогреть сливочное масло. Добавить муку, размешать и готовить 30 секунд.
- Влить молоко и готовить несколько минут. Добавить соль и мускатный орех. Тщательно перемешать, снять с огня.
- Соус добавить к мясу, перемешать. Вбить яйцо и добавить крахмал. Добавить немного соли и перца. Отправить в холодильник минимум на 30 минут.
- Выкладывая фарш с помощью ложки, нажарить тонкие котлеты.
Здесь смотрите подробней, как эти котлеты приготовить.