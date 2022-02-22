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Рецепт сливочных куриных котлет, которые вам захочется есть каждый день

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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22 февраля, 17:42
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Этот самый сливочный вкус котлетам даст масло и молоко. Обязательно добавьте к фаршу немного молотого мускатного ореха
Куриные котлеты с творогом
Куриные котлеты с творогом / Фото: Depositphotos

Когда хочется чего-то легкого и сытного на ужин или на обед, то смело можно браться за куриные котлеты. Часто к фаршу добавляют квашеную капусту, здесь – сливочный соус, практически бешамель.

Перед жаркой фарш рекомендуют подержать в холодильнике хотя бы 30 минут.

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Этот рецепт на канале Алена Митрофанова посмотрели почти миллион кулинаров.

Куриные котлеты

Куриные котлеты
Куриные котлеты / Фото: Алена Митрофанова

Ингредиенты:

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  • 1 небольшая куриная грудка;
  • 30 г сливочного масла;
  • 20 г муки;
  • 150 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • 1 ст. л. крахмала;
  • соль, перец, мускатный орех.

Здесь есть рецепт очень оригинального ужина. Яичная смесь вливается к фаршу и запекается.

Как приготовить:

  1. Филе нарезать небольшим кубиком. На сковороде разогреть сливочное масло. Добавить муку, размешать и готовить 30 секунд.
  2. Влить молоко и готовить несколько минут. Добавить соль и мускатный орех. Тщательно перемешать, снять с огня.
  3. Соус добавить к мясу, перемешать. Вбить яйцо и добавить крахмал. Добавить немного соли и перца. Отправить в холодильник минимум на 30 минут.
  4. Выкладывая фарш с помощью ложки, нажарить тонкие котлеты.

Здесь смотрите подробней, как эти котлеты приготовить.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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