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Рецепт вершкових курячих котлет, які вам захочеться їсти щодня

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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22 лютого, 17:42
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Цей вершковий смак котлетам надасть масло та молоко. Обов'язково додайте до фаршу трохи меленого мускатного горіха
Курячі котлети з сиром
Курячі котлети з сиром / Фото: Depositphotos

Коли хочеться чогось легкого та ситного на вечерю або на обід, то сміливо можна братися за курячі котлети. Часто до фаршу додають квашену капусту, тут – вершковий соус, практично бешамель.

Перед смаженням фарш рекомендують потримати в холодильнику хоча б 30 хвилин.

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Цей рецепт на каналі Альона Митрофанова подивилися майже мільйон кулінарів.

Курячі котлети

Курячі котлети
Курячі котлети / Фото: Алена Митрофанова

Інгредієнти:

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  • 1 невелика куряча грудка;
  • 30 г вершкового масла;
  • 20 г борошна;
  • 150 мл молока;
  • 1 яйце;
  • 1 ст. л. крохмалю;
  • сіль, перець, мускатний горіх.

Тут є рецепт дуже оригінальної вечері. Яєчна суміш вливається до фаршу та запікається.

Як приготувати:

  1. Філе нарізати невеликим кубиком. На сковороді розігріти вершкове масло. Додати борошно, розмішати і готувати 30 секунд.
  2. Влити молоко та готувати кілька хвилин. Додати сіль та мускатний горіх. Ретельно перемішати, зняти з вогню.
  3. Соус додати до м'яса, перемішати. Вбити яйце та додати крохмаль. Додати трохи солі та перцю. Відправити у холодильник мінімум на 30 хвилин.
  4. Викладаючи фарш за допомогою ложки, насмажити тонкі котлети.

Тут дивіться докладніше, як приготувати ці котлети.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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