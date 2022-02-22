Рецепт вершкових курячих котлет, які вам захочеться їсти щодня

Коли хочеться чогось легкого та ситного на вечерю або на обід, то сміливо можна братися за курячі котлети. Часто до фаршу додають квашену капусту, тут – вершковий соус, практично бешамель.
Перед смаженням фарш рекомендують потримати в холодильнику хоча б 30 хвилин.
Цей рецепт на каналі Альона Митрофанова подивилися майже мільйон кулінарів.
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Курячі котлети
Інгредієнти:
- 1 невелика куряча грудка;
- 30 г вершкового масла;
- 20 г борошна;
- 150 мл молока;
- 1 яйце;
- 1 ст. л. крохмалю;
- сіль, перець, мускатний горіх.
Тут є рецепт дуже оригінальної вечері. Яєчна суміш вливається до фаршу та запікається.
Як приготувати:
- Філе нарізати невеликим кубиком. На сковороді розігріти вершкове масло. Додати борошно, розмішати і готувати 30 секунд.
- Влити молоко та готувати кілька хвилин. Додати сіль та мускатний горіх. Ретельно перемішати, зняти з вогню.
- Соус додати до м'яса, перемішати. Вбити яйце та додати крохмаль. Додати трохи солі та перцю. Відправити у холодильник мінімум на 30 хвилин.
- Викладаючи фарш за допомогою ложки, насмажити тонкі котлети.
Тут дивіться докладніше, як приготувати ці котлети.