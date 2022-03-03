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Красиві, соковиті, недорогі – простий рецепт морквяних котлет

Ірина Маслова
3 березня, 14:28
Котлети замішуються на манці, дайте їй час набухнути після того, як вона з'єднається з морквою. Смажити треба під кришкою

Котлети з розряду легких та простих – це ніжні з курячого філе та овочеві.

Для морквяних потрібна манка, з нею вони будуть повітрянішими. Обов'язково додайте трохи свіжого або сушеного часнику.

Морквяні котлети / Фото: Depositphotos

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Рецепт знайшли на сторінці української фудблогерки sf_delight. Вона радить віджати зайвий сік після того, як ви її натрете.

Морквяні котлети

Морквяні котлети / Фото: instagram.com/sf_delight/

Інгредієнти:

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  • морква – 300 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • манка – 30 г;
  • часник гранульований – 0,5 ч. л.;
  • італійські трави – 0,5 ч. л.;
  • сіль, перець – за смаком.

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Як приготувати:

  1. Моркву натерти на дрібній тертці додати яйце і добре перемішати.
  2. Додати всі спеції та манку, ще раз все добре перемішати. Дати постояти 10 хвилин.
  3. Сформувати котлети та обсмажити на соняшниковій олії. Перші кілька хвилин потрібно смажити під кришкою, щоб котлети добре просмажилися.