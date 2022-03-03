Красиві, соковиті, недорогі – простий рецепт морквяних котлет

Котлети з розряду легких та простих – це ніжні з курячого філе та овочеві.

Для морквяних потрібна манка, з нею вони будуть повітрянішими. Обов'язково додайте трохи свіжого або сушеного часнику.

Морквяні котлети / Фото: Depositphotos

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Рецепт знайшли на сторінці української фудблогерки sf_delight. Вона радить віджати зайвий сік після того, як ви її натрете.

Морквяні котлети

Морквяні котлети / Фото: instagram.com/sf_delight/

Інгредієнти:

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морква – 300 г;

яйце – 1 шт.;

манка – 30 г;

часник гранульований – 0,5 ч. л.;

італійські трави – 0,5 ч. л.;

сіль, перець – за смаком.

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Як приготувати: