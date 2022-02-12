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Котлети з крабових паличок з крекером – рецепт для легкої вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 лютого, 18:40
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Палички та крекер – це основа фаршу. Туди ж потрібна сметана. До панірувальних сухарів додається трохи гірчичного порошку
Котлети з крабових паличок
Котлети з крабових паличок / Фото: instagram.com/bloknot_rezeptov/

Якщо поки не доводилося використовувати крабові палички ніде, крім салатів, настав час розширювати горизонти.

Приготувати сирні кекси з ними або насмажити котлет. Виходять вони соковитими, адже у фарші буде сметана, і хрусткими за рахунок цікавої паніровки.

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Авторка рецепта – shashkinaelena – пропонує додати до фаршу трохи вустерського соусу, але це за бажанням.

Котлети з крабових паличок

Котлети з крабових паличок
Котлети з крабових паличок / Фото: instagram.com/shashkinaelena/

Інгредієнти:

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  • крабові палички – 400 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • крекери – 4 шт.;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • соус вустерський (за бажанням) – 1 ст. л.;
  • лимон – 1 шт.;
  • борошно – 1,5 ст. л.;
  • сухарі панірувальні – 150 г;
  • гірчичний порошок – 2 ч. л.;
  • олія для смаження – 2 ст. л.

Із салатом з крабових паличок можна зробити хрумкі тортильї – рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

  1. У чашу комбайна (або блендера) скласти крабові палички, яйце, крекери, сметану, соус вустерський, цедру лимона, борошно. Прокрутити до однорідності. Посолити, поперчити, якщо треба.
  2. Панірувальні сухарі змішати з гірчичним порошком. Руки змочувати водою та з отриманої маси сформувати невеликі кульки. Обваляти в паніровці. Трохи сплющити.
  3. Розігріти олію та обсмажувати з двох боків по 3-4 хвилини до золотавої скоринки.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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