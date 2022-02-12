Котлети з крабових паличок з крекером – рецепт для легкої вечері

Палички та крекер – це основа фаршу. Туди ж потрібна сметана. До панірувальних сухарів додається трохи гірчичного порошку

Котлети з крабових паличок / Фото: instagram.com/bloknot_rezeptov/

Якщо поки не доводилося використовувати крабові палички ніде, крім салатів, настав час розширювати горизонти.

Приготувати сирні кекси з ними або насмажити котлет. Виходять вони соковитими, адже у фарші буде сметана, і хрусткими за рахунок цікавої паніровки.

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Авторка рецепта – shashkinaelena – пропонує додати до фаршу трохи вустерського соусу, але це за бажанням.

Котлети з крабових паличок

Котлети з крабових паличок / Фото: instagram.com/shashkinaelena/

Інгредієнти:

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крабові палички – 400 г;

яйце – 1 шт.;

крекери – 4 шт.;

сметана – 1 ст. л.;

соус вустерський (за бажанням) – 1 ст. л.;

лимон – 1 шт.;

борошно – 1,5 ст. л.;

сухарі панірувальні – 150 г;

гірчичний порошок – 2 ч. л.;

олія для смаження – 2 ст. л.

Із салатом з крабових паличок можна зробити хрумкі тортильї – рецепт знайдете тут.



Як приготувати: