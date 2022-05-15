Красивый закусочный торт из кабачков – используем или майонез, или сметану

Из кабачков можно приготовить много чего вкусного и необычного. Попробуйте спагетти – отличный гарнир или основное блюдо.

Этот торт закусочный, практически праздничный. Помидоры попадают между коржей и становятся украшением.

Закусочный торт из кабачков

Реклама

Для разнообразия можно использовать тертый твердый сыр, вареные яйца. После формовки торту нужно настояться минимум 30 минут.

Рецепт с канала Tasty Food.

Закусочный торт из кабачков

Закусочный торт из кабачков

Реклама

Ингредиенты:

кабачки – 6 шт.;

пучок укропа;

яйца – 3 шт.;

мука – 5 ст. л.;

соль, перец.

Для начинки:

помидоры – 4 шт.;

майонез или сметана – 200 г;

чеснок – 4 зуб.

Способ приготовления:

Реклама

Кабачки вымыть и натереть. Посолить и отжать, если много жидкости. Помидоры нарезать кольцами. В майонез добавить пропущенный через пресс чеснок, перемешать. К кабачкам вбить яйца и добавить нарезанный укроп. Добавить муку и снова перемешать. Жарить кабачковые блины (толщина 3-4 мм) на разогретом масле. Каждый выложить на салфетку. Когда уйдет лишнее масло, сформировать торт – обмазать каждый блин майонезом, выложить помидоры. Дать настояться 25-30 минут.

Как вкусно пожарить кабачки с майонезом и чесноком – читайте здесь.