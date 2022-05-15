Красивий закусочний торт з кабачків – використовуємо або майонез, або сметану

З кабачків можна приготувати багато чого смачного та незвичайного. Спробуйте спагеті – прекрасний гарнір або основна страва.

Цей торт закусочний, майже святковий. Помідори потрапляють між коржами та стають прикрасою.

Закусочний торт з кабачків

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Для різноманітності можна використовувати тертий твердий сир, варені яйця. Після формування торту потрібно настоятися мінімум 30 хвилин.

Рецепт з каналу Tasty Food.

Закусочний торт з кабачків

Закусочний торт з кабачків

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Інгредієнти:

кабачки – 6 шт.;

пучок кропу;

яйця – 3 шт.;

борошно – 5 ст. л.;

сіль, перець.

Для начинки:

помідори – 4 шт.;

майонез або сметана – 200 г;

часник – 4 зуб.

Спосіб приготування:

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Кабачки вимити та натерти. Посолити та віджати, якщо багато рідини. Помідори нарізати кільцями. У майонез додати пропущений через прес часник, перемішати. До кабачків вбити яйця та додати нарізаний кріп. Додати борошно й знову перемішати. Смажити кабачкові млинці (завтовшки 3-4 мм) на розігрітій олії. Кожен викласти на серветку. Коли піде зайва олія, сформувати торт – обмазати кожен млинець майонезом, викласти помідори. Дати настоятися 25-30 хвилин.

Як смачно посмажити кабачки з майонезом та часником – читайте тут.