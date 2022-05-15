Красивий закусочний торт з кабачків – використовуємо або майонез, або сметану

З кабачків можна приготувати багато чого смачного та незвичайного. Спробуйте спагеті – прекрасний гарнір або основна страва.
Цей торт закусочний, майже святковий. Помідори потрапляють між коржами та стають прикрасою.
Закусочний торт з кабачків
Для різноманітності можна використовувати тертий твердий сир, варені яйця. Після формування торту потрібно настоятися мінімум 30 хвилин.
Рецепт з каналу Tasty Food.
Закусочний торт з кабачків
Закусочний торт з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки – 6 шт.;
- пучок кропу;
- яйця – 3 шт.;
- борошно – 5 ст. л.;
- сіль, перець.
Для начинки:
- помідори – 4 шт.;
- майонез або сметана – 200 г;
- часник – 4 зуб.
Спосіб приготування:
- Кабачки вимити та натерти. Посолити та віджати, якщо багато рідини.
- Помідори нарізати кільцями.
- У майонез додати пропущений через прес часник, перемішати.
- До кабачків вбити яйця та додати нарізаний кріп. Додати борошно й знову перемішати.
- Смажити кабачкові млинці (завтовшки 3-4 мм) на розігрітій олії. Кожен викласти на серветку.
- Коли піде зайва олія, сформувати торт – обмазати кожен млинець майонезом, викласти помідори.
- Дати настоятися 25-30 хвилин.
Як смачно посмажити кабачки з майонезом та часником – читайте тут.