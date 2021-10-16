Курица Джек, коронационный цыпленок и чахохбили – рецепты самых пряных блюд с курятиной

Курица Джек – традиционное блюдо Ямайки. С ним местных познакомили африканские переселенцы. Лучше, если приготовить ее на гриле, но будет вкусно и в духовке. Особенность – присутствие перца Шотландская шапочка. Его сложно найти, но можно заменить другим жгучим. Подавать с овощным салатом. Предпочтительней, если в нем будет свежая капуста.

О коронационном цыпленке впервые узнали во времена правления Георга V. А в 1953 году его подавали к праздничному столу, когда Елизавета ІІ вступила на трон. Причем подавали с рисом или предлагали просто намазывать на хлеб. Цель – показать всем британцам, что монархи едят обычную еду. Особенность – наличие кураги и, конечно, любимого в Англии карри. Цыпленок – это условно, можно готовить курицу.

Рецепты курицы из разных стран / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Ну а чахохбили – известное грузинское блюдо. В этом названии есть слово "хохбили", то есть фазан. Сначала наваристое блюдо готовили именно из него. Сегодня используют курицу, правда, нужна очень жирная. Так что если любите на обед или ужин сочную аппетитную курятину, то эти рецепты обязательны к применению.

Курица Джек

Курица Джек / Фото: instagram.com/garfield_bucka_taylor/

Ингредиенты:

Реклама

Куриные грудки или курица – 1, 5 кг

Острый перец – 3 шт.

Лук репчатый – 3 шт.

Для соуса:

Тимьян – 10 шт.

Душистый перец – 2 ч. л.

Чеснок – 8 зуб.

Сахар, соль – по 50 г

Корица, мускатный орех, молотый имбирь – по 1 ч. л.

Оливковое масло, соевый соус – по 100 мл

Сок одного лимона или лайма

Белый уксус, апельсиновый сок – по 200 мл

Как приготовить:

Лук, чеснок и острый перец нарезать мелко. Все ингредиенты для соуса соединить в блендере и замариновать в нем курицу в течение 5 часов. Поместить курицу в форму для запекания и готовить в течение 1 часа при 200 градусах. Подавать с салатом из капусты.

Реклама

Коронационный цыпленок

Коронационный цыпленок / Фото: instagram.com/hayleys.world/

Ингредиенты:

Курица

Морковь – 1 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Петрушка, тимьян, черный перец горошком, соль – по вкусу

Белое сухое вино – 220 мл

Курага – 5 шт.

Лук – 1 шт.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Карри, томатная паста – по 1 ч. л.

Лимонный сок – 3 ст. л.

Майонез – 200 мл

Сливки – 2 ст. л.

Черный перец, соль, сахар – по вкусу

Как приготовить:

В кастрюлю с водой, добавить морковь, петрушку, тимьян, лавровый лист (1 шт.), душистый перец и 1 ч. л. соли. Довести до кипения. Положить в бульон курицу и отварить до готовности. Курагу замочить в воде на 30 минут и измельчить. Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить карри и готовить еще несколько минут. Влить вино, добавить лавровый лист (1 шт.), немного воды и томатную пасту. Довести до кипения. Влить сок лимона, добавить перец и щепотку сахара. Готовить до загустения. Соус смешать с майонезом, измельченной курагой, сливками. Довести до вкуса солью и перцем. С курицы снять кожицу и нарезать небольшими кусочками. Заправить соусом. Подавать с рисом или намазывать на хлеб.

Чахохбили

Чахохбили из курицы / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Курица – тушка

Лук – 4 шт.

Томатная паста – 2 ст. л.

Помидор – 4 шт.

Болгарский перец – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Аджика – 1 ч. л.

Уцхо-сунели – 1/2 ч. л.

Кинза, петрушка – по 1 пучку

Сушеный острый перец – 1 шт.

Растительное масло – для жарки

Соль, перец, специи – по вкусу

Как приготовить: