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Куриная печень по-новому: понравится даже тем, кто не ест субпродукты

Ирина Маслова
13 мая, 17:31
Кроме печени, нужны морковь, лук, шампиньоны. Этот рецепт не для сковороды, все вместе будет запекаться

Например, в Германии к куриной печени для сочности добавляют яблоки, называется это все печень по-берлински.

Сочность для этого варианта обеспечат яйца, взбитые со сметаной. Сама же печень будет на подушке из обжаренных лука, моркови и шампиньонов.

Куриная печень в омлете / Фото: Инстаграм

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Калнина Наталья говорит, что в таком виде печень с удовольствием съедят те, кто от нее отказывался раньше.

Куриная печень в омлете

Куриная печень в омлете / Фото: Калнина Наталья

Ингредиенты:

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  • печень – 600 г;
  • луковица;
  • морковь – 2 шт.;
  • шампиньоны – 200 г;
  • соль.

Для заливки:

  • яйца – 3 шт.;
  • сметана – 200 г
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Печень помыть, нарезать. Морковь натереть крупно, лук нарезать мелкими кубиками, грибы – пластинами..
  2. Лук обжарить до мягкости, добавить морковь. Готовить несколько минут. Выложить в форму для запекания, разровнять.
  3. Обжарить грибы на сильном огне 3-4 минуты. Выложить на морковь с луком.
  4. Обжарить куриную печень 5 минут и выложить на грибы.
  5. Яйца вбить с солью, добавить сметану и перемешать. Залить печень.
  6. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Подробней об этом рецепте смотрите в видео.

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Здесь читайте, как куриную печень готовят в Чехии.