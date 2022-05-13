Куриная печень по-новому: понравится даже тем, кто не ест субпродукты

Например, в Германии к куриной печени для сочности добавляют яблоки, называется это все печень по-берлински.
Сочность для этого варианта обеспечат яйца, взбитые со сметаной. Сама же печень будет на подушке из обжаренных лука, моркови и шампиньонов.
Куриная печень в омлете / Фото: Инстаграм
Калнина Наталья говорит, что в таком виде печень с удовольствием съедят те, кто от нее отказывался раньше.
Куриная печень в омлете
Куриная печень в омлете / Фото: Калнина Наталья
Ингредиенты:
- печень – 600 г;
- луковица;
- морковь – 2 шт.;
- шампиньоны – 200 г;
- соль.
Для заливки:
- яйца – 3 шт.;
- сметана – 200 г
- соль, перец.
Как приготовить:
- Печень помыть, нарезать. Морковь натереть крупно, лук нарезать мелкими кубиками, грибы – пластинами..
- Лук обжарить до мягкости, добавить морковь. Готовить несколько минут. Выложить в форму для запекания, разровнять.
- Обжарить грибы на сильном огне 3-4 минуты. Выложить на морковь с луком.
- Обжарить куриную печень 5 минут и выложить на грибы.
- Яйца вбить с солью, добавить сметану и перемешать. Залить печень.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
Подробней об этом рецепте смотрите в видео.
Здесь читайте, как куриную печень готовят в Чехии.