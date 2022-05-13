Куряча печінка по-новому: сподобається навіть тим, хто не їсть субпродукти

Наприклад, у Німеччині до курячої печінки для соковитості додають яблука, називається це все печінка по-берлінськи.

Соковитість для цього варіанту забезпечать яйця, збиті зі сметаною. Сама ж печінка лежатиме на подушці з обсмажених цибулі, моркви та печериць.

Куряча печінка у омлеті

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Калніна Наталія каже, що в такому вигляді печінку охоче з'їдять ті, хто від неї відмовлявся раніше.

Куряча печінка в омлеті

Куряча печінка в омлеті

Інгредієнти:

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печінка – 600 г;

цибулина;

морква – 2 шт.;

печериці – 200 г;

сіль.

Для заливки:

яйця – 3 шт.;

сметана – 200 г

сіль перець.

Як приготувати:

Печінку помити, нарізати. Моркву натерти крупно, цибулю нарізати дрібними кубиками, гриби – пластинами. Цибулю обсмажити до м'якості, додати моркву. Готувати кілька хвилин. Викласти у форму для запікання, розрівняти. Обсмажити гриби на сильному вогні 3-4 хвилини. Викласти на моркву з цибулею. Обсмажити курячу печінку 5 хвилин і викласти на гриби. Яйця вбити із сіллю, додати сметану й перемішати. Залити печінку. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.

Докладніше про цей рецепт дивіться у відео.

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Тут читайте, як курячу печінку готують у Чехії.