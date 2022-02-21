Куриная пиката в шелковистом соусе – рецепт красивого ужина

Куриное филе можно или запечь со слоистой начинкой, или обжарить на сковороде, подавая ее со сливочным соусом. Соус необычный – в нем есть немного лимона и каперсов.

Именно так можно поужинать итальянско-американским блюдом, которое называется пиката.

Куриная пиката / Фото: instagram.com/mariasitaliankitchen

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На сайте The New York Times рекомендуют подавать ее с пастой или рисом.

Куриная пиката

Куриная пиката / Фото: cooking.nytimes.com

Ингредиенты:

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4 куриные грудки;

мука;

6 ст. л. сливочного масла;

3 ст. л. оливкового масла;

1 лук-шалот, очищенный и нарезанный вдоль;

1 лимон;

150 мл куриного бульона;

4 ст. л. каперсов;

соль, перец;

свежая петрушка для украшения.

Здесь найдете рецепт роскошного ужина по минимальной цене. Для него нужны куриные окорочка.

Как приготовить: