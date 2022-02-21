Куриная пиката в шелковистом соусе – рецепт красивого ужина

Куриное филе можно или запечь со слоистой начинкой, или обжарить на сковороде, подавая ее со сливочным соусом. Соус необычный – в нем есть немного лимона и каперсов.
Именно так можно поужинать итальянско-американским блюдом, которое называется пиката.
Куриная пиката / Фото: instagram.com/mariasitaliankitchen
На сайте The New York Times рекомендуют подавать ее с пастой или рисом.
Куриная пиката
Куриная пиката / Фото: cooking.nytimes.com
Ингредиенты:
- 4 куриные грудки;
- мука;
- 6 ст. л. сливочного масла;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- 1 лук-шалот, очищенный и нарезанный вдоль;
- 1 лимон;
- 150 мл куриного бульона;
- 4 ст. л. каперсов;
- соль, перец;
- свежая петрушка для украшения.
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Как приготовить:
- Курицу нарежьте вдоль. Приправьте с двух сторон солью и перцем. Обваляйте в муке и стряхните излишки.
- В большой сковороде нагрейте 3 столовые ложки сливочного и оливкового масла на среднем огне, пока масло не растает. Обжарьте курицу частями до готовности, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Положите на тарелку.
- В эту же сковороду добавьте лук-шалот и ломтики лимона и обжаривайте, периодически помешивая, 2-3 минуты. Добавьте бульон и готовьте, пока он не уварится наполовину, около 3 минут.
- Уменьшите огонь до минимума, затем добавьте 3 столовые ложки сливочного масла, каперсы и лимонный сок по вкусу. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Подавайте курицу, полив соусом. Украсьте петрушкой.