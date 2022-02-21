Куряча піката в шовковистому соусі – рецепт красивої вечері

Куряче філе можна або запекти із шаруватою начинкою, або обсмажити на сковороді, подаючи її з вершковим соусом. Соус незвичайний – у ньому є трохи лимона та каперсів.

Саме так можна повечеряти італійсько-американською стравою, яка називається піката.

Куряча піката / Фото: instagram.com/mariasitaliankitchen

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На сайті The New York Times рекомендують подавати її з пастою або рисом.

Куряча піката

Куряча піката / Фото: cooking.nytimes.com

Інгредієнти:

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4 курячі грудки;

борошно;

6 ст. л. вершкового масла;

3 ст. л. оливкової олії;

1 цибуля-шалот, очищена та нарізана вздовж;

1 лимон;

150 мл курячого бульйону;

4 ст. л. каперсів;

сіль, перець;

свіжа петрушка для прикраси.

Тут знайдете рецепт розкішної вечері за мінімальною ціною. Для неї потрібні курячі стегенця.

Як приготувати: