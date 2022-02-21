Куряча піката в шовковистому соусі – рецепт красивої вечері

Куряче філе можна або запекти із шаруватою начинкою, або обсмажити на сковороді, подаючи її з вершковим соусом. Соус незвичайний – у ньому є трохи лимона та каперсів.
Саме так можна повечеряти італійсько-американською стравою, яка називається піката.
Куряча піката / Фото: instagram.com/mariasitaliankitchen
На сайті The New York Times рекомендують подавати її з пастою або рисом.
Куряча піката
Куряча піката / Фото: cooking.nytimes.com
Інгредієнти:
- 4 курячі грудки;
- борошно;
- 6 ст. л. вершкового масла;
- 3 ст. л. оливкової олії;
- 1 цибуля-шалот, очищена та нарізана вздовж;
- 1 лимон;
- 150 мл курячого бульйону;
- 4 ст. л. каперсів;
- сіль, перець;
- свіжа петрушка для прикраси.
Тут знайдете рецепт розкішної вечері за мінімальною ціною. Для неї потрібні курячі стегенця.
Як приготувати:
- Курку наріжте вздовж. Приправте з двох боків сіллю та перцем. Обваляйте в борошні та струсіть надлишки.
- У великій сковороді нагрійте 3 столові ложки вершкового масла та оливкової олії на середньому вогні, доки масло не розтане. Обсмажте курку частинами до готовності приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Покладіть на тарілку.
- У цю ж сковороду додайте цибулю-шалот та скибочки лимона і обсмажуйте, періодично помішуючи, 2-3 хвилини. Додайте бульйон і готуйте, доки він не увариться наполовину, близько 3 хвилин.
- Зменшіть вогонь до мінімуму, потім додайте 3 столові ложки вершкового масла, каперси та лимонний сік ха смаком. Додайте сіль та перець за смаком.
- Подавайте курку, поливши соусом. Прикрасьте петрушкою.