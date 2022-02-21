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Куряча піката в шовковистому соусі – рецепт красивої вечері

Ірина Маслова
21 лютого, 17:50
Соус готується з додаванням курячого бульйону, кількох часточок лимона, вершкового масла та каперсів

Куряче філе можна або запекти із шаруватою начинкою, або обсмажити на сковороді, подаючи її з вершковим соусом. Соус незвичайний – у ньому є трохи лимона та каперсів.

Саме так можна повечеряти італійсько-американською стравою, яка називається піката.

Куряча піката / Фото: instagram.com/mariasitaliankitchen

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На сайті The New York Times рекомендують подавати її з пастою або рисом.

Куряча піката

Куряча піката / Фото: cooking.nytimes.com

Інгредієнти:

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  • 4 курячі грудки;
  • борошно;
  • 6 ст. л. вершкового масла;
  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • 1 цибуля-шалот, очищена та нарізана вздовж;
  • 1 лимон;
  • 150 мл курячого бульйону;
  • 4 ст. л. каперсів;
  • сіль, перець;
  • свіжа петрушка для прикраси.

Тут знайдете рецепт розкішної вечері за мінімальною ціною. Для неї потрібні курячі стегенця.

Як приготувати:

  1. Курку наріжте вздовж. Приправте з двох боків сіллю та перцем. Обваляйте в борошні та струсіть надлишки.
  2. У великій сковороді нагрійте 3 столові ложки вершкового масла та оливкової олії на середньому вогні, доки масло не розтане. Обсмажте курку частинами до готовності приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Покладіть на тарілку.
  3. У цю ж сковороду додайте цибулю-шалот та скибочки лимона і обсмажуйте, періодично помішуючи, 2-3 хвилини. Додайте бульйон і готуйте, доки він не увариться наполовину, близько 3 хвилин.
  4. Зменшіть вогонь до мінімуму, потім додайте 3 столові ложки вершкового масла, каперси та лимонний сік ха смаком. Додайте сіль та перець за смаком.
  5. Подавайте курку, поливши соусом. Прикрасьте петрушкою.