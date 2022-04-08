Куриные голени в лимонно-луковом соусе – быстрый рецепт бюджетного ужина

Даже самые простые куриные голени или бедра можно превратить в волшебный ужин. Здесь огромная роль отводится соусу и специям в нем.

Для этого исполнения ужина курица попадет в маринад из лука и лимона, побудет в нем некоторое время, обжарится и в конце запечется.

Быстрый ужин из курицы и помидоров / Фото: www.bonappetit.com

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Нарезанные лук и лимон отправляются в духовку вместе с мясом. Свежие помидоры или помидоры в собственном соку можно использовать при подаче или опять же запечь вместе с голенями.

Кулинарные редакторы Вonappetit.com предлагают приготовить к курице соус на основе феты, натурального йогурта и сока лимона.

Куриные голени в лимонно-луковом соусе

Ингредиенты:

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лимон;

6 зуб. чеснока, мелко натертые;

зелень;

растительное или оливковое масло;

8 шт. куриных бедер или голеней;

2 шт. лука, нарезанного полукольцами;

соль, перец;

150 мл йогурта или кефира;

2 шт. помидоров или помидоры в собственном соку – по вкусу;

фета.

Куриные голени или бедра можно превратить в праздничный ужин, то есть запечь их в тесте. Как это сделать – читайте здесь.

Как приготовить: