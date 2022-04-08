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Куриные голени в лимонно-луковом соусе – быстрый рецепт бюджетного ужина

Ирина Маслова
8 апреля, 17:43
Сначала курицу нужно обжарить, а потом запечь. Авторы рецепта предлагают подавать голени с соусом из феты и натурального йогурта

Даже самые простые куриные голени или бедра можно превратить в волшебный ужин. Здесь огромная роль отводится соусу и специям в нем.

Для этого исполнения ужина курица попадет в маринад из лука и лимона, побудет в нем некоторое время, обжарится и в конце запечется.

Быстрый ужин из курицы и помидоров / Фото: www.bonappetit.com

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Нарезанные лук и лимон отправляются в духовку вместе с мясом. Свежие помидоры или помидоры в собственном соку можно использовать при подаче или опять же запечь вместе с голенями.

Кулинарные редакторы Вonappetit.com предлагают приготовить к курице соус на основе феты, натурального йогурта и сока лимона.

Куриные голени в лимонно-луковом соусе

Ингредиенты:

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  • лимон;
  • 6 зуб. чеснока, мелко натертые;
  • зелень;
  • растительное или оливковое масло;
  • 8 шт. куриных бедер или голеней;
  • 2 шт. лука, нарезанного полукольцами;
  • соль, перец;
  • 150 мл йогурта или кефира;
  • 2 шт. помидоров или помидоры в собственном соку – по вкусу;
  • фета.

Куриные голени или бедра можно превратить в праздничный ужин, то есть запечь их в тесте. Как это сделать – читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Одну половину лимона тонко нарежьте кружками и удалите семена, из другой выдавите сок.
  3. Соедините чеснок, нарезанную зелень и 100 мл растительного масла.
  4. Голени помойте, обсушите, добавьте лук и ломтики лимона. Приправьте солью и перцем.
  5. Обжарьте курицу 5-7 минут, используя масло, в котором была курица.
  6. Выложите курицу в форму для запекания кожей вверх, полейте соусом и запекайте 15-20 минут.
  7. Смешайте йогурт, нарезанную фету, если используете. Добавьте сок лимона и соль по вкусу.
  8. Разложите помидоры на тарелке, посолите. Разложите курицу, лук и ломтики лимона. Полейте соком, в котором готовилась курица.
  9. Подавайте с соусом из феты и йогурта.