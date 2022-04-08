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Курячі гомілки в лимонно-цибульному соусі – швидкий рецепт бюджетної вечері

Ірина Маслова
8 квітня, 17:43
Спочатку курку треба обсмажити, а потім запекти. Автори рецепта пропонують подавати гомілки із соусом з фети та натурального йогурту

Навіть найпростіші курячі гомілки або стегна можна перетворити на неймовірну вечерю. Тут величезна роль відводиться соусу та спеціям у ньому.

Для цього виконання вечері курка потрапить у маринад з цибулі та лимона, побуде в ньому певний час, обсмажиться й наприкінці запечеться.

Швидка вечеря з курки та помідорів / Фото: www.bonappetit.com

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Нарізані цибуля та лимон вирушають у духовку разом з м'ясом. Свіжі помідори або помідори у власному соку можна використовувати при подачі або знову ж таки запекти разом з гомілками.

Кулінарні редактори Вonappetit.com пропонують приготувати до курки соус на основі фети, натурального йогурту та соку лимона.

Курячі гомілки в лимонно-цибульному соусі

Інгредієнти:

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  • лимон;
  • 6 зуб. часнику, дрібно натерті;
  • зелень;
  • соняшникова або оливкова олія;
  • 8 шт. курячих стегон або гомілок;
  • 2 шт. цибулі, нарізаної півкільцями;
  • сіль, перець;
  • 150 мл йогурту або кефіру;
  • 2 шт. помідорів або помідори у власному соку – за смаком;
  • фета.

Курячі гомілки або стегна можна перетворити на святкову вечерю, тобто запекти їх у тісті. Як це зробити – читайте тут.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Одну половину лимона тонко наріжте кружальцямии та видаліть насіння, з іншого вичавіть сік.
  3. З'єднайте часник, нарізану зелень та 100 мл олії.
  4. Гомілки помийте, обсушіть, додайте цибулю та кружальця лимона. Приправте сіллю та перцем.
  5. Обсмажте курку 5-7 хвилин, використовуючи олію, в якій була курка.
  6. Викладіть курку у форму для запікання шкірою догори, полийте соусом і запікайте 15-20 хвилин.
  7. Змішайте йогурт, нарізану фету, якщо використовуєте. Додайте сік лимона та сіль за смаком.
  8. Розкладіть помідори на тарілці, посоліть. Розкладіть курку, цибулю та лимон. Полийте соком, у якому запікалася курка.
  9. Подавайте із соусом з фети та йогурту.