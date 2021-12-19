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Курячі ніжки у тісті – рецепт для святкового сімейного обіду

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
19 грудня, 15:02
В закладинки
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Спочатку ніжки потрібно запекти і потім відокремити м'ясо. Воно змішуватиметься із сиром або вершковим сиром і перетвориться на начинку для мішечків. Тісто можна брати готове або замішувати самостійно
Курячі ніжки у мішечку
Курячі ніжки у мішечку / Фото: instagram.com/zhivojhleb/

Цей варіянт приготування курки не стоїть у списку найвідоміших і певною мірою легендарних, як то коронаційне курча та йому подібні.

Курячі ніжки в тісті – це проста домашня їжа, яку можна красиво оформити і подати навіть на святковий стіл.

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Перед тим, як ніжки потраплять у духовку, їх рекомендують замаринувати. Фудблогер zhivojhleb радить це зробити в кефірі зі спеціями. Ну або взяти свій улюблений маринад.

Курячі ніжки у мішечку

Інгредієнти:

  • 9 шт. курячі ніжки;
  • 3 зуб. часник;
  • 3 ст. л. олія;
  • 3-4 ст. л. вершковий сир або перетертий сир;
  • сіль, чилі, паприка, куркума.

Для тіста:

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  • 300-350 г борошно;
  • 2/3 ч. л. сіль;
  • по 1 ч. л. цукор, сода;
  • 1-2 шт. яйця;
  • 150 г сметана;
  • 2 ст. л. олія.

Як приготувати:

  1. Добре просолити курячі ніжки, додати паприку та куркуму, гострий перець та часник через прес. Полити олією, залишити маринуватися 30 хвилин.
  2. Запекти в духовці близько 40 хвилин за 180 градусів.
  3. Для тіста в борошно додати сіль, цукор та соду, перемішати. Окремо збити яйця, додати сметану і масло, перемішати вінчиком.
  4. Ретельно змішати обидві суміші. Тісто накрити,щоб відпочило.
  5. Відокремити м'ясо від кісток, нарізавши на дрібні шматочки. Додати вершковий сир та перемішати.
  6. Тісто поділити на 9 рівних частин, сформувати круглі коржики.
  7. Розподілити рівномірно начинку в центрі кожного коржика, вставити по центру курячу кісточку і загорнути тісто навколо неї.
  8. Прикрити кісточки фольгою та запікати 20 хвилин за 180 градусів до рум'яності.

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