Курячі ніжки у тісті – рецепт для святкового сімейного обіду

Спочатку ніжки потрібно запекти і потім відокремити м'ясо. Воно змішуватиметься із сиром або вершковим сиром і перетвориться на начинку для мішечків. Тісто можна брати готове або замішувати самостійно

Курячі ніжки у мішечку / Фото: instagram.com/zhivojhleb/

Цей варіянт приготування курки не стоїть у списку найвідоміших і певною мірою легендарних, як то коронаційне курча та йому подібні.

Курячі ніжки в тісті – це проста домашня їжа, яку можна красиво оформити і подати навіть на святковий стіл.

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Перед тим, як ніжки потраплять у духовку, їх рекомендують замаринувати. Фудблогер zhivojhleb радить це зробити в кефірі зі спеціями. Ну або взяти свій улюблений маринад.

Курячі ніжки у мішечку

Інгредієнти:

9 шт. курячі ніжки;

3 зуб. часник;

3 ст. л. олія;

3-4 ст. л. вершковий сир або перетертий сир;

сіль, чилі, паприка, куркума.

Для тіста:

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300-350 г борошно;

2/3 ч. л. сіль;

по 1 ч. л. цукор, сода;

1-2 шт. яйця;

150 г сметана;

2 ст. л. олія.

Як приготувати: