Рецепт золотистых куриных голеней – весь секрет в особом соусе

Куриные голени – очень простой и недорогой продукт. Но это не значит, что, приготовленные, они не превратятся во что-то роскошное.
Например, можно запечь их мясо с творогом в тесте или пойти упрощенным путем.
Здесь голени запекаются в форме и дважды поливаются соусом, который сделает их хрустящими и золотистыми.
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В соусе есть сахар. Но в конце, как уверяет автор рецепта, он совсем не будет чувствоваться.
Куриные голени на ужин
Ингредиенты:
- голень куриная – 10 шт.;
- паприка сладкая молотая – 0,5 ч. л.;
- смесь перцев – 0,5 ч. л.;
- прованские травы – 0,5 ч. л.;
- чеснок – 2 зуб. (среднего размера);
- лавровый лист – 1-2 шт.;
- перец душистый – 3 горошины;
- сахар – 1 ст. л. (без горки);
- соль – 1 ч. л.;
- вода горячая – 150 мл.
Куриные голени можно приготовить и на день рождение. Главное – это красивая подача. Рецепты найдете здесь.
Как приготовить:
- Курицу помыть и сложить в пакет. Добавить паприку, смесь перцев, прованские травы и выдавить через пресс чеснок. Завязать пакет, перемешать и оставить на 20-30 минут.
- Для секретного соуса смешать сахар и соль. Разогреть в сотейнике или сковороде. При постоянном помешивании дождаться растворения сахара до красивого карамельного цвета. Сразу же влить горячую воду и перемешать. После закипания проварить 30 секунд.
- На дно формы выложить лавровый лист и душистый перец. Выложить голени.
- Сверху полит горячим соусам, чтобы он попал на все кусочки курицы.
- Запекать при 190 градусах 25 минут. Достать курицу и снова полить соусом. И запекать еще 20-25 минут.
Здесь увидите, как приготовить секретный соус по этому рецепту.