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Рецепт золотистых куриных голеней – весь секрет в особом соусе

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 февраля, 18:30
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Во время приготовления курица поливается этим секретным соусом дважды. Необязательно, что это будут голени. Можно брать любые части
Куриные голени в духовке
Куриные голени в духовке / Фото: Depositphotos

Куриные голени – очень простой и недорогой продукт. Но это не значит, что, приготовленные, они не превратятся во что-то роскошное.

Например, можно запечь их мясо с творогом в тесте или пойти упрощенным путем.

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Здесь голени запекаются в форме и дважды поливаются соусом, который сделает их хрустящими и золотистыми.

В соусе есть сахар. Но в конце, как уверяет автор рецепта, он совсем не будет чувствоваться.

Куриные голени на ужин

Куриные голени на ужин
Куриные голени на ужин / Фото: Татьяна огородница.

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Ингредиенты:

  • голень куриная – 10 шт.;
  • паприка сладкая молотая – 0,5 ч. л.;
  • смесь перцев – 0,5 ч. л.;
  • прованские травы – 0,5 ч. л.;
  • чеснок – 2 зуб. (среднего размера);
  • лавровый лист – 1-2 шт.;
  • перец душистый – 3 горошины;
  • сахар – 1 ст. л. (без горки);
  • соль – 1 ч. л.;
  • вода горячая – 150 мл.

Куриные голени можно приготовить и на день рождение. Главное – это красивая подача. Рецепты найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Курицу помыть и сложить в пакет. Добавить паприку, смесь перцев, прованские травы и выдавить через пресс чеснок. Завязать пакет, перемешать и оставить на 20-30 минут.
  2. Для секретного соуса смешать сахар и соль. Разогреть в сотейнике или сковороде. При постоянном помешивании дождаться растворения сахара до красивого карамельного цвета. Сразу же влить горячую воду и перемешать. После закипания проварить 30 секунд.
  3. На дно формы выложить лавровый лист и душистый перец. Выложить голени.
  4. Сверху полит горячим соусам, чтобы он попал на все кусочки курицы.
  5. Запекать при 190 градусах 25 минут. Достать курицу и снова полить соусом. И запекать еще 20-25 минут.

Здесь увидите, как приготовить секретный соус по этому рецепту.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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