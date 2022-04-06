Куриные наггетсы для Козерогов – рецепт и правила для золотистой корочки

Это второй рецепт по гороскопу, где мы предлагаем использовать куриное филе. Бархатную курицу советуем приготовить для Овнов.

Козероги – люди для многих очень сложные, их практически невозможно в чем-то переубедить и спорить с ними обычно бесполезно.

Рецепт куриных наггетсов для Козерогов / Фото: Коллаж: Сегодня

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Есть они любят плотно и особо в этом плане нетребовательны. Наггетсы – это сытно и просто, блюдо калорийное за счет способа приготовления, но вкусное.

Правила вкусных наггетсов

Курица перед приготовлением должна быть полностью разморожена. Иначе у вас не получится хрустящей корочки.

Панировочную смесь лучше приготовить самостоятельно. Нужно подсушить хлеб или батон, измельчить его с помощью блендера – и ваша смесь готова.

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Не выкладывайте наггетсы в холодное масло, в таком случае панировка осыпется и золотистой корочки не будет.

Жарьте наггетсы на обычном растительном масле, которое используется каждый день, оливковое не подойдет.

Обжаривать кусочки курицы нужно в течение 3-5 минут. Если их передержать, то наггетсы получатся сухими внутри.

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Автор этих наггетсов fayushkinamama рекомендует менять масло в сковороде для более красивой корочки.

Куриные наггетсы для Козерогов

Куриные наггетсы для Козерогов / Фото: instagram.com/fayushkinamama

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.;

яйцо;

соль, копченая паприка – по вкусу;

панировочные сухари;

кунжут;

растительное масло.

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Как приготовить: