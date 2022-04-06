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Куриные наггетсы для Козерогов – рецепт и правила для золотистой корочки

Ирина Маслова
6 апреля, 12:35
Наггетсы появились в США во времена золотой лихорадки и дословно переводятся как слиток. Чтобы получить красивую корочку, жарьте на хорошо разогретом масле, оливковое не подходит

Это второй рецепт по гороскопу, где мы предлагаем использовать куриное филе. Бархатную курицу советуем приготовить для Овнов.

Козероги – люди для многих очень сложные, их практически невозможно в чем-то переубедить и спорить с ними обычно бесполезно.

Рецепт куриных наггетсов для Козерогов / Фото: Коллаж: Сегодня

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Есть они любят плотно и особо в этом плане нетребовательны. Наггетсы – это сытно и просто, блюдо калорийное за счет способа приготовления, но вкусное.

Правила вкусных наггетсов

Курица перед приготовлением должна быть полностью разморожена. Иначе у вас не получится хрустящей корочки.

Панировочную смесь лучше приготовить самостоятельно. Нужно подсушить хлеб или батон, измельчить его с помощью блендера – и ваша смесь готова.

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Не выкладывайте наггетсы в холодное масло, в таком случае панировка осыпется и золотистой корочки не будет.

Жарьте наггетсы на обычном растительном масле, которое используется каждый день, оливковое не подойдет.

Обжаривать кусочки курицы нужно в течение 3-5 минут. Если их передержать, то наггетсы получатся сухими внутри.

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Автор этих наггетсов fayushkinamama рекомендует менять масло в сковороде для более красивой корочки.

Куриные наггетсы для Козерогов

Куриные наггетсы для Козерогов / Фото: instagram.com/fayushkinamama

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.;
  • яйцо;
  • соль, копченая паприка – по вкусу;
  • панировочные сухари;
  • кунжут;
  • растительное масло.

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Как приготовить:

  1. Филе нарезать на небольшие кусочки толщиной не более 1 см. Добавить соль, специи, перемешать и оставить на 15 минут.
  2. Яйцо слегка взбить, в сухари добавить кунжут и перемешать.
  3. В сковороду налить растительное масло, высотой примерно 3 мм и хорошо разогреть, огонь немного убавить.
  4. Каждый кусочек курицы обмакнуть в яйцо, затем хорошо обвалять в панировочной смеси со всех сторон и обжарить на хорошо разогретой сковороде по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.
  5. Готовые наггетсы выложить на бумажное полотенце.