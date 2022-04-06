Курячі нагетси для Козерогів – рецепт і правила для золотавої скоринки

Це другий рецепт за гороскопом, де ми пропонуємо використовувати куряче філе. Оксамитову курку радимо приготувати для Овнів.

Козероги – люди для багатьох дуже складні, їх практично неможливо в чомусь переконати й сперечатися з ними зазвичай марно.

Рецепт курячих нагетсів для Козерогів / Фото: Колаж: Сьогодні

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Їсти вони люблять ситно та сильно в цьому плані невибагливі. Нагетси – це ситно й просто, страва калорійна через спосіб приготування, але смачна.

Правила смачних нагетсів

Курка перед приготуванням має бути повністю розморожена. Інакше ви не отримаєте хрустку скоринку.

Панірувальну суміш краще приготувати самостійно. Потрібно підсушити хліб або батон, щоб він зачерствів, подрібнити його за допомогою блендера – і ваша суміш готова.

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Не викладайте нагетси в холодну олію, у такому разі панірування обсипеться й золотавої скоринки не буде.

Смажте нагетси на звичайній олії, яку використовується щодня, оливкова не підійде.

Обсмажувати шматочки курки потрібно впродовж 3-5 хвилин. Якщо їх перетримати, то нагетси будуть сухими всередині.

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Авторка цих нагетсів fayushkinamama рекомендує міняти олію в сковороді для красивішого кольору скоринки.

Курячі нагетси для Козерогів

Курячі нагетси для Козерогів / Фото: instagram.com/fayushkinamama

Інгредієнти:

куряче філе – 2 шт.;

яйце;

сіль, копчена паприка – за смаком;

панірувальні сухарі;

кунжут;

олія.

Діви мають оцінити сочевичні фрикадельки з грибами. Їхній рецепт читайте тут.

Як приготувати: