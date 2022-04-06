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Куриный детокс-суп с овощами – рецепт для полезного и легкого ужина

Ирина Маслова
6 апреля, 17:40
Используются брокколи, цветная капуста и болгарский перец. Варить суп можно на овощном или курином бульоне, а также на воде

Бывают супы сытные и которые не подходят для здорового питания, как польский картофельный с колбасками. Бывают крайне полезные, их специалисты называют детокс-супами.

На сайте Wholesomeyum.com мы нашли куриный с овощами. Там утверждают, что вы получите полезные овощи и белок в одной тарелке.

Рецепт полезного куриного супа с овощами / Фото: www.wholesomeyum.com

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Куриную грудку лучше отварить отдельно, а не как указывается в рецепте. Отваривать ее можно целой или уже порезать.

Советуют использовать немного свежего имбиря, он стимулирует кровообращение и пищеварение. В конце добавьте несколько ложек лимонного сока для яркого вкуса.

Куриный детокс-суп

Куриный детокс-суп / Фото: www.wholesomeyum.com

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Ингредиенты:

  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 средняя луковица (нарезанная кубиками);
  • 3 зубчика чеснока (измельченного);
  • по 1 ч. л. итальянских трав, свежего имбиря (измельченного);
  • 100 г болгарского перца (нарезанного кубиками);
  • соль, перец;
  • куриная грудка;
  • 200 г брокколи (разобрать на соцветия);
  • 100 г цветной капусты (разобрать на соцветия);
  • 2 ст. л. лимонного сока.

Обязательно попробуйте и эти супы – постные рассольник и грибной, рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук, чеснок и имбирь. Обжарьте в течение 3-4 минут, пока чеснок не станет ароматным, а лук – прозрачным.
  2. Добавьте болгарский перец, итальянскую приправу, соль и черный перец. Варите еще 3 минуты. Добавьте нарезанное мясо и бульон. Варите 20 минут.
  3. Добавьте брокколи и цветную капусту. Варите еще 10 минут, пока цветная капуста и брокколи не станут мягкими.
  4. Снимите с огня. Влейте лимонный сок.