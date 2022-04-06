Куриный детокс-суп с овощами – рецепт для полезного и легкого ужина

Бывают супы сытные и которые не подходят для здорового питания, как польский картофельный с колбасками. Бывают крайне полезные, их специалисты называют детокс-супами.
На сайте Wholesomeyum.com мы нашли куриный с овощами. Там утверждают, что вы получите полезные овощи и белок в одной тарелке.
Рецепт полезного куриного супа с овощами / Фото: www.wholesomeyum.com
Куриную грудку лучше отварить отдельно, а не как указывается в рецепте. Отваривать ее можно целой или уже порезать.
Советуют использовать немного свежего имбиря, он стимулирует кровообращение и пищеварение. В конце добавьте несколько ложек лимонного сока для яркого вкуса.
Куриный детокс-суп
Куриный детокс-суп / Фото: www.wholesomeyum.com
Ингредиенты:
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 средняя луковица (нарезанная кубиками);
- 3 зубчика чеснока (измельченного);
- по 1 ч. л. итальянских трав, свежего имбиря (измельченного);
- 100 г болгарского перца (нарезанного кубиками);
- соль, перец;
- куриная грудка;
- 200 г брокколи (разобрать на соцветия);
- 100 г цветной капусты (разобрать на соцветия);
- 2 ст. л. лимонного сока.
Обязательно попробуйте и эти супы – постные рассольник и грибной, рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук, чеснок и имбирь. Обжарьте в течение 3-4 минут, пока чеснок не станет ароматным, а лук – прозрачным.
- Добавьте болгарский перец, итальянскую приправу, соль и черный перец. Варите еще 3 минуты. Добавьте нарезанное мясо и бульон. Варите 20 минут.
- Добавьте брокколи и цветную капусту. Варите еще 10 минут, пока цветная капуста и брокколи не станут мягкими.
- Снимите с огня. Влейте лимонный сок.