Курячий детокс-суп з овочами – рецепт для корисної та легкої вечері

Бувають ситні супи і які не підходять для здорового харчування, як польський картопляний з ковбасками. Бувають дуже корисні, їх фахівці називають детокс-супами.
На сайті Wholesomeyum.com ми знайшли курячий з овочами. Там стверджують, що ви отримаєте корисні овочі та білок в одній тарілці.
Рецепт корисного курячого супу з овочами / Фото: www.wholesomeyum.com
Курку краще відварити окремо, а не як вказується в рецепті. Відварювати її можна цілою або вже порізаною.
Радять використовувати трохи свіжого імбиру, він стимулює кровообіг і травлення. Насамкінець додайте кілька ложок лимонного соку для яскравого смаку.
Курячий детокс-суп
Курячий детокс-суп / Фото: www.wholesomeyum.com
Інгредієнти:
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 1 середня цибулина (нарізана кубиками);
- 3 зубчики часнику (подрібненого);
- по 1 ч. л. італійських трав, свіжого імбиру (подрібненого);
- 100 г болгарського перцю (нарізаного кубиками);
- сіль, перець;
- куряча грудинка;
- 200 г броколі (розібрати на суцвіття);
- 100 г цвітної капусти (розібрати на суцвіття);
- 2 ст. л. лимонного соку.
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Як приготувати:
- Нагрійте оливкову олію у сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю, часник та імбир. Обсмажте 3-4 хвилин, доки часник не стане ароматним, а цибуля – прозорою.
- Додайте перець, італійську приправу, сіль та чорний перець. Варіть ще 3 хвилини. Додайте нарізане м'ясо та бульйон. Варіть 20 хвилин.
- Додайте броколі та цвітну капусту. Варіть ще 10 хвилин, доки цвітна капуста та броколі не стануть м'якими.
- Зніміть з вогню. Влийте лимонний сік.