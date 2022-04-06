Курячий детокс-суп з овочами – рецепт для корисної та легкої вечері

Бувають ситні супи і які не підходять для здорового харчування, як польський картопляний з ковбасками. Бувають дуже корисні, їх фахівці називають детокс-супами.

На сайті Wholesomeyum.com ми знайшли курячий з овочами. Там стверджують, що ви отримаєте корисні овочі та білок в одній тарілці.

Рецепт корисного курячого супу з овочами / Фото: www.wholesomeyum.com

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Курку краще відварити окремо, а не як вказується в рецепті. Відварювати її можна цілою або вже порізаною.

Радять використовувати трохи свіжого імбиру, він стимулює кровообіг і травлення. Насамкінець додайте кілька ложок лимонного соку для яскравого смаку.

Курячий детокс-суп

Курячий детокс-суп / Фото: www.wholesomeyum.com

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Інгредієнти:

2 ст. л. оливкової олії;

1 середня цибулина (нарізана кубиками);

3 зубчики часнику (подрібненого);

по 1 ч. л. італійських трав, свіжого імбиру (подрібненого);

100 г болгарського перцю (нарізаного кубиками);

сіль, перець;

куряча грудинка;

200 г броколі (розібрати на суцвіття);

100 г цвітної капусти (розібрати на суцвіття);

2 ст. л. лимонного соку.

Обов'язково спробуйте й ці супи – пісні розсольники та грибний, рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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