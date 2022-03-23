Легкий и полезный десерт – нужны орехи, семечки и мед

Когда в ящике есть орехи, а в шкафу мед – приступайте до приготовлению вкусного и полезного десерта.

Как вариант, к этим ингредиентам можно добавить овсянку и свежее яблоко – тогда получатся отличные сладкие хлебцы.

Десерт из орехов, семечек и меда / Фото: Семейные рецепты

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Десерт, рецепт которого ниже, можно сделать двухслойным. Растопить шоколад с несколькими ложками растительного масла и покрыть основу.

Сладости должны застыть в холодильнике минимум один час.

Рецепт от канала Семейные рецепты.

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Десерт из орехов, семечек и меда

Ингредиенты:

200 г орехов;

100 г семечек;

80-100 г меда;

100 г белый или темный шоколад;

2 ст. л. растительного масла.

И еще один рецепт полезного десерта без сахара, муки и яиц – из творога и консервированных ананасов – найдете здесь.

Как приготовить:

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