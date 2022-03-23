Легкий и полезный десерт – нужны орехи, семечки и мед

Когда в ящике есть орехи, а в шкафу мед – приступайте до приготовлению вкусного и полезного десерта.
Как вариант, к этим ингредиентам можно добавить овсянку и свежее яблоко – тогда получатся отличные сладкие хлебцы.
Десерт из орехов, семечек и меда / Фото: Семейные рецепты
Десерт, рецепт которого ниже, можно сделать двухслойным. Растопить шоколад с несколькими ложками растительного масла и покрыть основу.
Сладости должны застыть в холодильнике минимум один час.
Рецепт от канала Семейные рецепты.
Десерт из орехов, семечек и меда
Ингредиенты:
- 200 г орехов;
- 100 г семечек;
- 80-100 г меда;
- 100 г белый или темный шоколад;
- 2 ст. л. растительного масла.
И еще один рецепт полезного десерта без сахара, муки и яиц – из творога и консервированных ананасов – найдете здесь.
Как приготовить:
- Орехи измельчить, добавить семечки и мед, перемешать.
- Миску застелить пищевой пленкой, выложить массу, хорошо утрамбовать ложкой по дну.
- Растопить шоколад, добавить растительное масло и залить ореховую массу. Отправить в холодильник на 2 часа.