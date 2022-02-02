Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 🚓 ДТП с Трухиным ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Без муки, яиц и сахара – простой рецепт творожно-ананасового десерта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 февраля, 18:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Он хоть и простой, но очень красивый. Вместо консервированного ананаса можно взять персики или любые другие ягоды. Сироп тоже попадает к творогу
Творожный десерт с ананасом
Творожный десерт с ананасом / Фото: Здорово и быстро

Отлично, что сегодня существуют любые десерты, которые можно есть тем, кто на диетах и правильном питании. Есть даже диетический "Наполеон" с заварным кремом, не менее вкусный, чем обычный.

Этот десерт не просто будничный, он вполне может быть украшением праздничного стола.

Реклама

Сахара в нем нет, эта роль досталась консервированным ананасам и сиропу из-под них.

Нужна довольно большая силиконовая форма, так как творога будет 800 граммов.

Творожный десерт с ананасом

Ингредиенты:

Реклама
  • 1 банка нарезанных ананасов в сиропе;
  • 800 грамм творога;
  • 30 грамм желатина.

Еще один десерт на основе творога с бананом найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Из ананасов слить сироп, его не выливать. Желатин развести в 100 мл теплой воды.
  2. Творог пробить блендером и влить 200 мл сиропа. Если желатин застил, слегка его растопить и добавить к творогу. Взбить миксером.
  3. Добавить кусочки ананаса, перемешать и вылить в силиконовую форму.
  4. Отправить в холодильник на 2 часа.

Весь процесс приготовления смотрите в видео.

Реклама

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять