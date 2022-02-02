Без борошна, яєць та цукру – простий рецепт сирно-ананасового десерту

Чудово, що сьогодні існують будь-які десерти, які можна їсти тим, хто на дієтах та правильному харчуванні. Є навіть дієтичний "Наполеон" із заварним кремом, не менш смачний за звичайний.
Цей десерт не просто буденний, він може бути окрасою святкового столу.
Цукру в ньому немає, ця роль дісталася консервованим ананасам та сиропу з-під них.
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Потрібна велика силіконова форма, оскільки сиру буде 800 грамів.
Сирний десерт з ананасом
Інгредієнти:
- 1 бляшанка нарізаних ананасів у сиропі;
- 800 г сиру;
- 30 г желатину.
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Як приготувати:
- З ананасів злити сироп, його не виливати. Желатин розвести у 100 мл теплої води.
- Сир пробити блендером і влити 200 мл сиропу. Якщо желатин застиг, трохи розтопити і додати до сиру. Збити міксером.
- Додати шматочки ананаса, перемішати та вилити у силіконову форму.
- Відправити у холодильник на 2 години.
Весь процес приготування дивіться у відео.