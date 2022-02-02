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Без борошна, яєць та цукру – простий рецепт сирно-ананасового десерту

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 лютого, 18:44
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Він хоч і простий, але дуже гарний. Замість консервованого ананаса можна взяти персики або будь-які ягоди. Сироп теж потрапляє до сиру
Сирний десерт з ананасом
Сирний десерт з ананасом / Фото: Здорово и быстро

Чудово, що сьогодні існують будь-які десерти, які можна їсти тим, хто на дієтах та правильному харчуванні. Є навіть дієтичний "Наполеон" із заварним кремом, не менш смачний за звичайний.

Цей десерт не просто буденний, він може бути окрасою святкового столу.

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Цукру в ньому немає, ця роль дісталася консервованим ананасам та сиропу з-під них.

Потрібна велика силіконова форма, оскільки сиру буде 800 грамів.

Сирний десерт з ананасом

Інгредієнти:

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  • 1 бляшанка нарізаних ананасів у сиропі;
  • 800 г сиру;
  • 30 г желатину.

Ще один десерт на основі сиру з бананом знайдете тут.

Як приготувати:

  1. З ананасів злити сироп, його не виливати. Желатин розвести у 100 мл теплої води.
  2. Сир пробити блендером і влити 200 мл сиропу. Якщо желатин застиг, трохи розтопити і додати до сиру. Збити міксером.
  3. Додати шматочки ананаса, перемішати та вилити у силіконову форму.
  4. Відправити у холодильник на 2 години.

Весь процес приготування дивіться у відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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