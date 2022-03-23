Легкий та корисний десерт – потрібні горіхи, насіння та мед

Коли в шухляді є горіхи, а в шафі мед – беріться за приготування смачного та корисного десерту.
Як варіант, до цих інгредієнтів можна додати вівсянку та свіже яблуко – тоді вийдуть чудові солодкі хлібці.
Десерт з горіхів, насіння та меду / Фото: Семейные рецепты
Десерт, рецепт якого нижче, можна зробити двошаровим. Розтопити шоколад з декількома ложками олії та покрити основу.
Солодощі мають застигнути в холодильнику щонайменше одну годину.
Рецепт від каналу Сімейні рецепти.
Десерт з горіхів, насіння та меду
Інгредієнти:
- 200 г горіхів;
- 100 г насіння;
- 80-100 г меду;
- 100 г білий або темний шоколад;
- 2 ст. л. олії.
І ще один рецепт корисного десерту без цукру, борошна та яєць – із сиру та консервованих ананасів – знайдете тут.
Як приготувати:
- Горіхи подрібнити, додати насіння та мед, перемішати.
- Миску застелити харчовою плівкою, викласти масу, добре утрамбувати ложкою по дну.
- Розтопити шоколад, додати олію та залити горіхову масу. Відправити у холодильник на 2 години.