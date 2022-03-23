Легкий та корисний десерт – потрібні горіхи, насіння та мед

Коли в шухляді є горіхи, а в шафі мед – беріться за приготування смачного та корисного десерту.

Як варіант, до цих інгредієнтів можна додати вівсянку та свіже яблуко – тоді вийдуть чудові солодкі хлібці.

Десерт з горіхів, насіння та меду / Фото: Семейные рецепты

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Десерт, рецепт якого нижче, можна зробити двошаровим. Розтопити шоколад з декількома ложками олії та покрити основу.

Солодощі мають застигнути в холодильнику щонайменше одну годину.

Рецепт від каналу Сімейні рецепти.

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Десерт з горіхів, насіння та меду

Інгредієнти:

200 г горіхів;

100 г насіння;

80-100 г меду;

100 г білий або темний шоколад;

2 ст. л. олії.

І ще один рецепт корисного десерту без цукру, борошна та яєць – із сиру та консервованих ананасів – знайдете тут.

Як приготувати:

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