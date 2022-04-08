Легкий салат "Апрель" – нужны сезонные редис, огурец и помидор

Главный овощ апреля, впрочем, как и мая, – редиса. Именно его мы рекомендуем использовать в салатах как можно чаще. С огурцом и яйцом он особенно вкусный.

Салат "Апрель" – это, скорее, серия салатов с овощами, которые только-только появились на прилавках.

Салат "Апрель" с редисом / Фото: instagram.com/ljubane1979/

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Автор этого рецепта ljubane1979 предлагает использовать кукурузу, если есть возможность, добавьте немного горошка.

А вот заправлять этот "Апрель" можно самым разным образом – четыре рецепта интересных соусов на ваш выбор.

Салат "Апрель"

Салат "Апрель" / Фото: instagram.com/ljubane1979/

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Ингредиенты:

редис;

огурцы;

помидоры;

зелень.

Для заправки:

сметана – 2 ст. л.;

дижонская горчица – 1 ч. л.

Заправка:

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натуральный йогурт – 2 ст. л.;

горчица в зернах – 2 ч. л;

укроп.

Заправка:

оливковое масло – 3 ст. л.;

лимонный сок или яблочный уксус – 1 ч. л.

Заправка:

сметана – 2 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

соевый соус – 2 ч. л.

Рецепт сочного салата "Весеннего", для которого тоже нужны апрельские овощи, найдете здесь.

Как приготовить: