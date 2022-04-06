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Легкий весенний салат на каждый день – нужны редис, огурцы и яйцо

Ирина Маслова
6 апреля, 13:36
Еще нужна консервированная кукуруза. Автор рецепта не дает конкретных пропорций ингредиентов – это дело вкуса каждого. Заправляется салат сметаной

Уже понемногу появляются редис, молодая капуста и много зелени, поэтому пора использовать их в салате. Мы объединили их в одну группу и назвали весенними.

Какую зелень возьмете – не имеет значения. Главное, чтобы ее было максимально много.

Салат с редисом и яйцами / Фото: Depositphotos

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Заправить салат можно сметаной или соусом на основе растительного масла и горчицы.

Рецепт со страницы vse_prosto_i_vkysno.

Салат из редиса, огурцов и яиц

Салат из редиса, огурцов и яиц / Фото: instagram.com/vse_prosto_i_vkysno/

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Ингредиенты:

  • редис;
  • огурец свежий;
  • яйца;
  • кукуруза консервированная;
  • зелень;
  • сметана для заправки;
  • соль.

Здесь найдете два рецепта более сытных салатов, для них нужна фасоль.

Как приготовить:

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  1. С кукурузы слить жидкость.
  2. Нарезать овощи и яйца, соединить. Добавить кукурузу.
  3. Зелень измельчить, добавить к салату. Посолить по вкусу и заправить сметаной.