Легкий весенний салат на каждый день – нужны редис, огурцы и яйцо

Уже понемногу появляются редис, молодая капуста и много зелени, поэтому пора использовать их в салате. Мы объединили их в одну группу и назвали весенними.
Какую зелень возьмете – не имеет значения. Главное, чтобы ее было максимально много.
Салат с редисом и яйцами / Фото: Depositphotos
Заправить салат можно сметаной или соусом на основе растительного масла и горчицы.
Рецепт со страницы vse_prosto_i_vkysno.
Салат из редиса, огурцов и яиц
Салат из редиса, огурцов и яиц / Фото: instagram.com/vse_prosto_i_vkysno/
Ингредиенты:
- редис;
- огурец свежий;
- яйца;
- кукуруза консервированная;
- зелень;
- сметана для заправки;
- соль.
Здесь найдете два рецепта более сытных салатов, для них нужна фасоль.
Как приготовить:
- С кукурузы слить жидкость.
- Нарезать овощи и яйца, соединить. Добавить кукурузу.
- Зелень измельчить, добавить к салату. Посолить по вкусу и заправить сметаной.