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Ленивые пирожки с вареными яйцами – рецепт моментального завтрака (фото)

Ирина Маслова
22 июня, 07:01
Пока яйца будут вариться, вы замесите тесто. Оно должно быть чуть плотнее, чем для оладий. Жарятся ленивые пирожки на хорошо разогретой сковороде

Иногда ленивый завтрак из самых простых ингредиентов бывает очень кстати даже для тех, кто умеет готовить и делает это постоянно.

Замешиваются на кефире с добавлением соды. Муку вводите частями, чтобы не забить тесто. Оно должно быть гуще, чем на оладьи.

Ленивые пирожки с зеленью / Фото: Qiong Cooking

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Рецепт нашли на канале украинского фудблогера Галя Курпікова.

Ленивые пирожки с вареными яйцами

Ленивые пирожки с вареными яйцами

Ингредиенты:

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  • кефир – 500 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сода – 1 ч. л.;
  • мука – 4 стакана;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • специи;
  • вареные яйца – 5 шт.;
  • зеленый лук.

Как приготовить:

  1. Кефир соединить с содой и солью. Вбить яйцо, перемешать.
  2. Добавить муку, замесить ложкой тесто. Тесто должно получиться немного гуще, чем на оладьи.
  3. Добавить нарезанные яйца и лук, перемешать.
  4. Жарить на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.

Посмотрите в видео, какими пышными получаются эти ленивые пирожки.

Как приготовить 30 ленивых и очень пышных булочек узнаете в этом материале.