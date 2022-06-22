Ленивые пирожки с вареными яйцами – рецепт моментального завтрака (фото)

Иногда ленивый завтрак из самых простых ингредиентов бывает очень кстати даже для тех, кто умеет готовить и делает это постоянно.
Замешиваются на кефире с добавлением соды. Муку вводите частями, чтобы не забить тесто. Оно должно быть гуще, чем на оладьи.
Ленивые пирожки с зеленью / Фото: Qiong Cooking
Рецепт нашли на канале украинского фудблогера Галя Курпікова.
Ленивые пирожки с вареными яйцами
Ленивые пирожки с вареными яйцами
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- сода – 1 ч. л.;
- мука – 4 стакана;
- соль – 0,5 ч. л.;
- специи;
- вареные яйца – 5 шт.;
- зеленый лук.
Как приготовить:
- Кефир соединить с содой и солью. Вбить яйцо, перемешать.
- Добавить муку, замесить ложкой тесто. Тесто должно получиться немного гуще, чем на оладьи.
- Добавить нарезанные яйца и лук, перемешать.
- Жарить на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.
Посмотрите в видео, какими пышными получаются эти ленивые пирожки.
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