Ліниві пиріжки з вареними яйцями – рецепт моментального сніданку (фото)

Іноді лінивий сніданок з найпростіших інгредієнтів буває дуже доречним навіть для тих, хто вміє готувати й робить це постійно.
Замішуються на кефірі з додаванням соди. Борошно додавайте частинами, щоб не забити тісто. Воно має бути густішим, ніж на оладки.
Ліниві пиріжки із зеленню
Рецепт знайшли на каналі української фудблогерки Галя Курпікова.
Ліниві пиріжки з вареними яйцями
Ліниві пиріжки з вареними яйцями
Інгредієнти:
- кефір – 500 мл;
- яйце – 1 шт.;
- сода – 1 ч. л.;
- борошно – 4 склянки;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- спеції;
- варені яйця – 5 шт.;
- зелена цибуля.
Як приготувати:
- Кефір з'єднати із содою та сіллю. Вбити яйце, перемішати.
- Додати борошно, замісити ложкою тісто. Тісто має вийти трохи густішим, ніж на оладки.
- Додати нарізані яйця та цибулю, перемішати.
- Смажити на добре розігрітій сковороді з обох боків.
Подивіться у відео, якими пишними виходять ці ліниві пиріжки.
Як приготувати 30 лінивих і дуже пишних булочок дізнаєтесь у цьому матеріялі.