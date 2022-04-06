Лінивий сніданок лише з трьох продуктів – хліба, яєць та сиру

Сир можна брати твердий або плавлений. Найкраще, якщо хліб буде білим. Сніданок готується за 15 хвилин

Гарячі бутерброди / Фото: www.brit.co

Як показує практика, лінивий – не означає несмачний. Обов'язково зробіть вареники із сиру, не пошкодуєте.

Треба сказати, що цей сніданок не тільки мегашвидкий, він ще доволі ситний.

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Уявіть, що на шматочку хліба лежить тертий сир, у ньому – яйце і все це діло запікається в духовці.

Тобто кілька таких бутербродів – і про їжу можна забути надовго.

Лінивий сніданок з хліба, яєць та сиру

Інгредієнти:

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по 5 скибочок хліба, яєць;

150 г твердого або плавленого сиру;

сіль, перець, паприка.

Рецепт лівнивого хачапурі, для якого потрібний лаваш, читайте тут.

Як приготувати: