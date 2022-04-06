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Лінивий сніданок лише з трьох продуктів – хліба, яєць та сиру

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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6 квітня, 07:01
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Сир можна брати твердий або плавлений. Найкраще, якщо хліб буде білим. Сніданок готується за 15 хвилин
Гарячі бутерброди
Гарячі бутерброди / Фото: www.brit.co

Як показує практика, лінивий – не означає несмачний. Обов'язково зробіть вареники із сиру, не пошкодуєте.

Треба сказати, що цей сніданок не тільки мегашвидкий, він ще доволі ситний.

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Уявіть, що на шматочку хліба лежить тертий сир, у ньому – яйце і все це діло запікається в духовці.

Тобто кілька таких бутербродів – і про їжу можна забути надовго.

Лінивий сніданок з хліба, яєць та сиру

Інгредієнти:

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  • по 5 скибочок хліба, яєць;
  • 150 г твердого або плавленого сиру;
  • сіль, перець, паприка.

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Як приготувати:

  1. Деко змастити олією або топленим вершковим маслом. Викласти хліб.
  2. Сир дрібно натерти, викласти на хліб та зробити поглиблення.
  3. У кожне заглиблення вбити по яйцю. Додати сіль, перець та спеції.
  4. Запікати п'ять-сім хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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